Cengiz Kurtoğlu'nun bıçakla saldırdığı iş insanı ilk kez konuştu: Düşmanca, katilce bir saldırıda bulundu

Doğum günü partisine katılan Cengiz Kurtoğlu, aynı masada oturduğu iş insanı Mustafa Can'a bıçakla saldırdı. Kavga sırasında Mustafa Can suratından yaralanırken ünlü şarkıcı gözaltına alındı. Yaşanan olay güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Haberin basına yansımasının ardından Cengiz Kurtoğlu olaya ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Yaşananların ardından ilk kez konuşan iş insanı, "Düşmanca, katilce bir saldırıda bulundu" dedi.