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Cem Yılmaz Rüya Demirbulut tarafından terk edildi! Ayrılık nedeni ortaya çıktı
Cem Yılmaz geçtiğimiz aylarda kendisinden 22 yaş küçük Rüya Demirbulut ile aşk yaşamaya başlamıştı. Etiler'de bir mekan çıkışı görüntülenen ikili birlikteliklerini ilan etmişti. Ancak mutlulukları kısa sürdü. Yılmaz genç sevgilisi tarafından terk edildi. İkilinin ayrılık nedeni ortaya çıktı.
Giriş Tarihi: 25.05.2022 09:21Güncelleme Tarihi: 25.05.2022 09:21