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Cem Yılmaz Rüya Demirbulut tarafından terk edildi! Ayrılık nedeni ortaya çıktı

Cem Yılmaz geçtiğimiz aylarda kendisinden 22 yaş küçük Rüya Demirbulut ile aşk yaşamaya başlamıştı. Etiler'de bir mekan çıkışı görüntülenen ikili birlikteliklerini ilan etmişti. Ancak mutlulukları kısa sürdü. Yılmaz genç sevgilisi tarafından terk edildi. İkilinin ayrılık nedeni ortaya çıktı.

Giriş Tarihi: 25.05.2022 09:21 Güncelleme Tarihi: 25.05.2022 09:21
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Cem Yılmaz Rüya Demirbulut tarafından terk edildi! Ayrılık nedeni ortaya çıktı

Kısa süre önce aşk yaşamaya başlayan Cem Yılmaz ve Rüya Demirbulut, Erşan Kuneri çekimleri sırasında yakınlaşmış, birlikte kameralar karşısına çıkarak ilişkilerini ilan etmişti.

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Cem Yılmaz Rüya Demirbulut tarafından terk edildi! Ayrılık nedeni ortaya çıktı

Ancak çiftin mutluluğu kısa sürdü. Cem Yılmaz kendisinden 22 yaş küçük sevgilisi tarafından terk edildi. İşte ikilinin ayrılık nedeni...

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Cem Yılmaz Rüya Demirbulut tarafından terk edildi! Ayrılık nedeni ortaya çıktı

Her açıklaması, projesi ve esprili söylemleriyle gündemden düşmeyen Cem Yılmaz, neredeyse 10 gündür yeni projesi Erşan Kuneri ile gündemin en sıcak konusu olmaya devam ediyor.

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Cem Yılmaz Rüya Demirbulut tarafından terk edildi! Ayrılık nedeni ortaya çıktı

Ünlü komedyen şimdi de kendisinden 22 yaş küçük sevgilisi tarafından terk edilmesiyle gündeme geldi.

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Cem Yılmaz Rüya Demirbulut tarafından terk edildi! Ayrılık nedeni ortaya çıktı

BİRBİRLERİNİ SİLDİLER

Ayrıldıkları öğrenilen çiftten ilk hamle Cem Yılmaz'dan geldi. Birkaç gün sonra ise Rüya Demirbulut, sosyal medya hesabından Cem Yılmaz'ı takibi bıraktı. İkili karşılıklı olarak birbirini sildi.