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Cem Yılmaz kaç yaşında? Cem Yılmaz Serenay Sarıkaya yaş farkı kaç?

Cem Yılmaz Serenay Sarıkaya yaş farkı kaç? Magazin gündemine bomba gibi düşen Cem Yılmaz – Serenay Sarıkaya aşkından yeni bilgiler gelmeye devam ediyor. İkilinin Atina'da görüntülenmesinin ardından aşk iddiaları doğrulandı. Sarıkaya ile Atina'da tatil yapan ve Türkiye'ye dönen Yılmaz, "Çok şahane bir hayatım var. Atina tatili güzel geçti" dedi. Ünlü çiftin ilişkisinin resmileşmesiyle, aralarındaki yaş farkı da merak edilmeye başlandı. Peki, Cem Yılmaz Serenay Sarıkaya yaş farkı kaç? Cem Yılmaz kaç yaşında? İşte yanıtı…

Giriş Tarihi: 12.02.2020 11:54 Güncelleme Tarihi: 12.02.2020 11:55
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Cem Yılmaz kaç yaşında? Cem Yılmaz Serenay Sarıkaya yaş farkı kaç?

Cem Yılmaz kaç yaşında? Cem Yılmaz Serenay Sarıkaya yaş farkı kaç? Magazin dünyasında günlerdir dillerden düşmeyen Cem Yılmaz ve Serenay Sarıkaya ilişkisi resmileşti. Sarıkaya'nın itirafının ardından ünlü komedyen Cem Yılmaz'dan da açıklama geldi. İkili arasındaki yaş farkıyla ilgili sorulara Yılmaz'dan sert yanıt geldi. Peki, Cem Yılmaz Serenay Sarıkaya yaş farkı kaç? Cem Yılmaz kaç yaşında? İşte ünlü çiftle ilgili son gelişmeler…

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Cem Yılmaz kaç yaşında? Cem Yılmaz Serenay Sarıkaya yaş farkı kaç?

Şu sıralar Alice Müzikali'nde boy gösteren Serenay Sarıkaya'nın (28), Cem Yılmaz ile birlikteliği itiraf etmesinin ardından ünlü komedyen de açıklamalarda bulundu.

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Cem Yılmaz kaç yaşında? Cem Yılmaz Serenay Sarıkaya yaş farkı kaç?

Defne Samyeli ile birlikteliğinin Sarıkaya nedeniyle bittiği iddia edilen 46 yaşındaki Yılmaz da beraberliği doğruladı.

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Cem Yılmaz kaç yaşında? Cem Yılmaz Serenay Sarıkaya yaş farkı kaç?

Sarıkaya ile Atina'da tatil yapan ve Türkiye'ye dönen Yılmaz, "Çok şahane bir hayatım var. Atina tatili güzel geçti" dedi.

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Cem Yılmaz kaç yaşında? Cem Yılmaz Serenay Sarıkaya yaş farkı kaç?

Bir muhabirin "Daha önce katıldığınız programda Jennifer Lawrence için '29 yaşında bana küçük gelir' demiştiniz. Serenay Hanım 28 yaşında" şeklindeki sorusu üzerine Cem Yılmaz, "Nüfus Müdürlüğü'nden misin sen?" ifadelerini kullandı.