Cem Yılmaz kaç yaşında? Cem Yılmaz Serenay Sarıkaya yaş farkı kaç?

Cem Yılmaz Serenay Sarıkaya yaş farkı kaç? Magazin gündemine bomba gibi düşen Cem Yılmaz – Serenay Sarıkaya aşkından yeni bilgiler gelmeye devam ediyor. İkilinin Atina'da görüntülenmesinin ardından aşk iddiaları doğrulandı. Sarıkaya ile Atina'da tatil yapan ve Türkiye'ye dönen Yılmaz, "Çok şahane bir hayatım var. Atina tatili güzel geçti" dedi. Ünlü çiftin ilişkisinin resmileşmesiyle, aralarındaki yaş farkı da merak edilmeye başlandı. Peki, Cem Yılmaz Serenay Sarıkaya yaş farkı kaç? Cem Yılmaz kaç yaşında? İşte yanıtı…