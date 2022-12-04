HaberlerGaleriCem Yılmaz ile Ahu Yağtu’nun nafaka savaşı tam gaz devam ediyor! Cem Yılmaz 186 bin TL (10 bin dolar) nafaka kararına çok sinirli!
Cem Yılmaz ile Ahu Yağtu’nun nafaka savaşı tam gaz devam ediyor! Cem Yılmaz 186 bin TL (10 bin dolar) nafaka kararına çok sinirli!
Cem Yılmaz ve Ahu Yağtu'nun nafaka savaşı devam ediyor. Eski eşi ve oğlu Kemal'in annesi Ahu Yağtu'ya ödediği 10 bin dolarlık nafakayı mahkeme kararıyla 70 bin TL'ye indiren ünlü komedyen Cem Yılmaz, eski eşinin İstinaf Mahkemesi'ne başvurarak kararı bozdurduğunu öğrenince deliye döndü! Cem Yılmaz'dan karşı hamle gecikmedi…
Giriş Tarihi: 04.12.2022 10:25Güncelleme Tarihi: 04.12.2022 10:25