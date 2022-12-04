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Haberler Galeri Cem Yılmaz ile Ahu Yağtu’nun nafaka savaşı tam gaz devam ediyor! Cem Yılmaz 186 bin TL (10 bin dolar) nafaka kararına çok sinirli!

Cem Yılmaz ile Ahu Yağtu’nun nafaka savaşı tam gaz devam ediyor! Cem Yılmaz 186 bin TL (10 bin dolar) nafaka kararına çok sinirli!

Cem Yılmaz ve Ahu Yağtu'nun nafaka savaşı devam ediyor. Eski eşi ve oğlu Kemal'in annesi Ahu Yağtu'ya ödediği 10 bin dolarlık nafakayı mahkeme kararıyla 70 bin TL'ye indiren ünlü komedyen Cem Yılmaz, eski eşinin İstinaf Mahkemesi'ne başvurarak kararı bozdurduğunu öğrenince deliye döndü! Cem Yılmaz'dan karşı hamle gecikmedi…

Giriş Tarihi: 04.12.2022 10:25 Güncelleme Tarihi: 04.12.2022 10:25
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Cem Yılmaz ile Ahu Yağtu’nun nafaka savaşı tam gaz devam ediyor! Cem Yılmaz 186 bin TL 10 bin dolar nafaka kararına çok sinirli!

Ünlü oyuncu Ahu Yağtu'nun dilekçesinde Cem Yılmaz'ın işlerinin açıldığı ve malvarlığının arttığı gerekçe gösterilmişti.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Cem Yılmaz ile Ahu Yağtu’nun nafaka savaşı tam gaz devam ediyor! Cem Yılmaz 186 bin TL 10 bin dolar nafaka kararına çok sinirli!

TEPKİSİNİ GÖSTERDİ

Hem buna hem de davanın basına yansımasına çok kızan Yılmaz, iddiaya göre eski eşini arayarak tepkisini dile getirdi ve karara itiraz edeceğini söyledi.

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Cem Yılmaz ile Ahu Yağtu’nun nafaka savaşı tam gaz devam ediyor! Cem Yılmaz 186 bin TL 10 bin dolar nafaka kararına çok sinirli!

NELER OLDU?

Cem Yılmaz'ın Cansu Dere'yi güzel oyuncunun yakın arkadaşı Ahu Yağtu ile aldattığı haberleri magazin gündemine bomba gibi düşmüştü… Ardından ünlü komedyen Yağtu'nun hamile olduğunu öğrenmiş ve ikili hızlıca evlenmişti. Fakat bu evlilikte çok uzun sürmemişti. Cem Yılmaz ile Ahu Yağtu'nun Kemal isminde bir oğlu var. Eski eşler şimdilerde nafaka anlaşmazlığıyla gündeme gelmeye devam ediyor. Mahkemeden Cem Yılmaz'ı yıkan karar çıktı! Nafakayı dolarla ödeyecek… İşte ayrıntılar…

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Cem Yılmaz ile Ahu Yağtu’nun nafaka savaşı tam gaz devam ediyor! Cem Yılmaz 186 bin TL 10 bin dolar nafaka kararına çok sinirli!

Ünlü oyuncu Ahu Yağtu ile Cem Yılmaz, 20 aylık evliliklerini 2013 senesinde noktaladı. Ünlü komedyen boşanmanın ardından Ahu Yağtu'ya oğlu için 10 bin dolar nafaka ödemeye başladı.

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Cem Yılmaz ile Ahu Yağtu’nun nafaka savaşı tam gaz devam ediyor! Cem Yılmaz 186 bin TL 10 bin dolar nafaka kararına çok sinirli!

2022 yılında ise Cem Yılmaz dolar kurundaki artış ve pandemi koşulları nedeniyle nafakanın indirilmesi için eşi Ahu Yağtu'ya dava açtı.