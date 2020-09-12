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Çatı Katı Aşk’ın Yasemin’i Nilay Deniz'in eşi bakın kim çıktı!

Çatı Katı Aşk dizinin oyuncuları sosyal medyanın en çok konuşulan isimlerinden oldu. Dizide Yasemin karakterine hayat veren Nilay Deniz, sosyal medyanın gündemine oturdu. Dizide gastronomi eğitimi alan Yasemin kararlı, sert, tuttuğunu koparan, haksızlığa gelemeyen bir kızı canlandıran Deniz, oyunculuğuyla olduğu kadar güzelliğiyle de adından söz ettirdi. Nilay Deniz'in özel hayatını mercek altına alanlar güzel oyuncunun eşini merak etti. İşte Nilay Deniz'in merak edilen eşi...

Giriş Tarihi: 12.09.2020 17:24 Güncelleme Tarihi: 12.09.2020 17:26
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Çatı Katı Aşk’ın Yasemin’i Nilay Deniz'in eşi bakın kim çıktı!

Çatı Katı Aşk dizisinde Yasemin karakterine hayat veren Nilay Deniz, özel hayatıyla merak konusu oldu. Deniz hakkında araştırma yapanlar güzel oyuncunun eşini merak etti. İşte Nilay Deniz'in merak edilen eşi...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Çatı Katı Aşk’ın Yasemin’i Nilay Deniz'in eşi bakın kim çıktı!

BUĞRA GÜLSOY

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Çatı Katı Aşk’ın Yasemin’i Nilay Deniz'in eşi bakın kim çıktı!

BUĞRA GÜLSOY VE EŞİ NİLÜFER GÜRBÜZ

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Çatı Katı Aşk’ın Yasemin’i Nilay Deniz'in eşi bakın kim çıktı!

BUĞRA GÜLSOY VE EŞİ NİLÜFER GÜRBÜZ

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Çatı Katı Aşk’ın Yasemin’i Nilay Deniz'in eşi bakın kim çıktı!

ŞEBNEM BOZOKLU