Çatı Katı Aşk’ın Yasemin’i Nilay Deniz'in eşi bakın kim çıktı!

Çatı Katı Aşk dizisi bu yaza damga vuran yapımlardan olurken, dizinin oyuncuları da en çok konuşulan oyunculardan oldu. Dizide Yasemin karakterine hayat veren Nilay Deniz, sosyal medyanın gündemine oturdu. Dizide gastronomi eğitimi alan Yasemin kararlı, sert, tuttuğunu koparan, haksızlığa gelemeyen bir kızı canlandıran Deniz, oyunculuğuyla olduğu kadar güzelliğiyle de adından söz ettirdi. Nilay Deniz'in özel hayatını mercek altına alanlar güzel oyuncunun eşini merak etti. İşte Nilay Deniz'in merak edilen eşi...