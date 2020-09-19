Çatı Katı Aşk'ın güzel oyuncusu Ezgi Şenler herkesi şaşırttı!

Çatı Katı Aşk dizisinde dikkatleri yeniden üzerine çeken Ezgi Şenler, sosyal medyanın gündemine oturdu. Dizide renkli ve hayalperest bir kişiliğe sahip olan Ayşen karakterine hayat veren Ezgi Şenler, oyunculuğuyla olduğu kadar güzelliğiyle de adından söz ettirdi. Ezgi Şenler'i mercek altına alanlar güzel oyuncunun boyunu merak etti. İşte Ezgi Şenler ve birçok ünlü ismin boyu...