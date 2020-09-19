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Haberler Galeri Çatı Katı Aşk'ın güzel oyuncusu Ezgi Şenler herkesi şaşırttı!

Çatı Katı Aşk'ın güzel oyuncusu Ezgi Şenler herkesi şaşırttı!

Çatı Katı Aşk dizisinde dikkatleri yeniden üzerine çeken Ezgi Şenler, sosyal medyanın gündemine oturdu. Dizide renkli ve hayalperest bir kişiliğe sahip olan Ayşen karakterine hayat veren Ezgi Şenler, oyunculuğuyla olduğu kadar güzelliğiyle de adından söz ettirdi. Ezgi Şenler'i mercek altına alanlar güzel oyuncunun boyunu merak etti. İşte Ezgi Şenler ve birçok ünlü ismin boyu...

Giriş Tarihi: 19.09.2020 15:18 Güncelleme Tarihi: 19.09.2020 15:21
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Çatı Katı Aşk'ın güzel oyuncusu Ezgi Şenler herkesi şaşırttı!

Çatı Katı Aşk dizisinde canlandırdığı Ayşen karakteriyle ekranlara geri dönen Ezgi Şenler tüm dikkatleri üzerine çekti. Ezgi Şenler'i mercek altına alanlar güzel oyuncunun boyunu merak etti. İşte Ezgi Şenler ve birçok ünlü ismin boyu...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Çatı Katı Aşk'ın güzel oyuncusu Ezgi Şenler herkesi şaşırttı!

UĞUR GÜNEŞ – 181 CM

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Çatı Katı Aşk'ın güzel oyuncusu Ezgi Şenler herkesi şaşırttı!

BURCU ÖZBERK - 162 CM

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Çatı Katı Aşk'ın güzel oyuncusu Ezgi Şenler herkesi şaşırttı!

ÇAĞLAR ERTUĞRUL – 188 CM

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Çatı Katı Aşk'ın güzel oyuncusu Ezgi Şenler herkesi şaşırttı!

TUĞBA BÜYÜKÜSTÜN - 173 CM