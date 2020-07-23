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Çatı Katı Aşk'ın Ayşen'i Ezgi Şenler herkesi şaşırttı!

Çatı Katı Aşk dizisinde canlandırdığı Ayşen karakteriyle ekranlara geri dönen Ezgi Şenler, sosyal medyanın gündemine oturdu. Dizide moda tasarımı öğrencisi, renkli ve hayalperest bir kişiliğe sahip olan Ayşen karakterine hayat veren Şenler, oyunculuğuyla olduğu kadar güzelliğiyle de adından söz ettirdi. Ezgi Şenler'i mercek altına alanlar güzel oyuncunun boyunu merak etti. İşte Ezgi Şenler ve birçok ünlü ismin boyu...

Giriş Tarihi: 23.07.2020 18:18 Güncelleme Tarihi: 23.07.2020 18:19
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Çatı Katı Aşk'ın Ayşen'i Ezgi Şenler herkesi şaşırttı!

Çatı Katı Aşk dizisinde canlandırdığı Ayşen karakteriyle ekranlara geri dönen Ezgi Şenler tüm dikkatleri üzerine çekti. Ezgi Şenler'i mercek altına alanlar güzel oyuncunun boyunu merak etti. İşte Ezgi Şenler ve birçok ünlü ismin boyu…

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Çatı Katı Aşk'ın Ayşen'i Ezgi Şenler herkesi şaşırttı!

ENGİN AKYÜREK 187 CM

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Çatı Katı Aşk'ın Ayşen'i Ezgi Şenler herkesi şaşırttı!

ARAS BULUT İYNEMLİ 183 CM

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Çatı Katı Aşk'ın Ayşen'i Ezgi Şenler herkesi şaşırttı!

HAZAL SUBAŞI 166 CM

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Çatı Katı Aşk'ın Ayşen'i Ezgi Şenler herkesi şaşırttı!

NEJAT İŞLER 183 CM