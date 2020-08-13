Çatı Katı Aşk'ın Ayşen'i Ezgi Şenler hakkındaki gerçekle şaşırttı

Çatı Katı Aşk dizisinde canlandırdığı Ayşen karakteriyle ekranlara geri dönen Ezgi Şenler, sosyal medyanın gündemine oturdu. Dizide moda tasarımı öğrencisi, renkli ve hayalperest bir kişiliğe sahip olan Ayşen karakterine hayat veren Şenler, oyunculuğuyla olduğu kadar güzelliğiyle de adından söz ettirdi. Ezgi Şenler'i mercek altına alanlar güzel oyuncunun boyunu merak etti. İşte Ezgi Şenler ve birçok ünlü ismin boyu...