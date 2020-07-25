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Haberler Galeri Cansu Tosun ve Erkan Kolçak Köstendil’in oğulları Marsel ile fotoğrafları sosyal medyayı salladı

Cansu Tosun ve Erkan Kolçak Köstendil’in oğulları Marsel ile fotoğrafları sosyal medyayı salladı

2018 yılında nikah masasına oturan Cansu Tosun ve Erkan Kolçak Köstendil, geçtiğimiz günlerde ilk çocukları Marsel'i kucağına almıştı. Hamileliği döneminde paylaştığı fotoğraflarla ilgi odağı olan Cansu Tosun'un oğluyla birlikte paylaştığı fotoğrafları sosyal medyayı salladı. İşte Cansu, Erkan çiftinin bebekleri Marsel...

Giriş Tarihi: 25.07.2020 15:36 Güncelleme Tarihi: 25.07.2020 15:39
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Cansu Tosun ve Erkan Kolçak Köstendil’in oğulları Marsel ile fotoğrafları sosyal medyayı salladı

Oyuncu Cansu Tosun ve Erkan Kolçak Köstendil, 2018 yılında nikah masasına oturmuştu.

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Cansu Tosun ve Erkan Kolçak Köstendil’in oğulları Marsel ile fotoğrafları sosyal medyayı salladı

Çiftin ilk bebekleri Marsel, geçtiğimiz hafta dünyaya geldi.

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Cansu Tosun ve Erkan Kolçak Köstendil’in oğulları Marsel ile fotoğrafları sosyal medyayı salladı

Erkan Kolçak Köstendil, doğum sonrası duygularını "Duygularımı anlatabilecek kadar kalemim kuvvetli değil ama en azından teşekkür edebilirim. Başta bilgisi ve sevgisiyle her şeyi gözümüz kapalı emanet ettiğimiz doktorumuz Yusuf Olgaç'a bizi 7/24 yalnız bırakmayan ve sürece hazırlayan ebe Hayriye'ye, sporla beni bile doğurtabilecek olan Özlem İncesu Güveli'ye, bizimle yakından ilgilenen tüm hastane personeline teşekkürlerimi sunarım Allah'a şükür! Canına kurban Cansu❤️ Hoş geldin oğlum..." mesajıyla dile getirmişti.

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Cansu Tosun ve Erkan Kolçak Köstendil’in oğulları Marsel ile fotoğrafları sosyal medyayı salladı

Çiçeği burnunda anne-baba oğulları ile birlikte doğum fotoğrafçısı Ceren Selçuk'a poz verdi.

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Cansu Tosun ve Erkan Kolçak Köstendil’in oğulları Marsel ile fotoğrafları sosyal medyayı salladı

Cansu Tosun, fotoğrafları sosyal medya hesabında takipçileri ile paylaştı.