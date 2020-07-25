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Cansu Tosun ve Erkan Kolçak Köstendil’in oğulları Marsel ile fotoğrafları sosyal medyayı salladı
2018 yılında nikah masasına oturan Cansu Tosun ve Erkan Kolçak Köstendil, geçtiğimiz günlerde ilk çocukları Marsel'i kucağına almıştı. Hamileliği döneminde paylaştığı fotoğraflarla ilgi odağı olan Cansu Tosun'un oğluyla birlikte paylaştığı fotoğrafları sosyal medyayı salladı. İşte Cansu, Erkan çiftinin bebekleri Marsel...
Giriş Tarihi: 25.07.2020 15:36 Güncelleme Tarihi: 25.07.2020 15:39
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