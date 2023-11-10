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Haberler Galeri Cansu Tosun sessizliğini bozdu! Babası Kenan Tosun ve Ümran Seyhnan’ın yasak aşkıyla ilgili konuştu: Herkes ne yaptığının farkında

Cansu Tosun sessizliğini bozdu! Babası Kenan Tosun ve Ümran Seyhnan’ın yasak aşkıyla ilgili konuştu: Herkes ne yaptığının farkında

Cansu Tosun ve Serenay Sarıkaya'nın anne babası yasak aşk skandalıyla gündeme oturdu. Serpil Tosun'la yaşadığı evden kovulan Kenan Tosun'un sevgilisinin evine taşındığı öne sürüldü. Cansu Tosun, Serenay Sarıkaya'nın annesiyle yasak aşk yaşayan babasıyla ilgili konuştu. Tosun, yasak aşkla gündem olan babasıyla görüşüp görüşmediği sorusuna cevap verdi.

Giriş Tarihi: 10.11.2023 11:21 Güncelleme Tarihi: 10.11.2023 11:24
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Cansu Tosun sessizliğini bozdu! Babası Kenan Tosun ve Ümran Seyhnan’ın yasak aşkıyla ilgili konuştu: Herkes ne yaptığının farkında

Serenay Sarıkaya'nın annesi Ümran Seyhan ve Cansu Tosun'un babası Kenan Tosun, Nişantaşı sokaklarında beraber görüntülenince "Yasak aşk yaşıyorlar" dedikodusu ortaya atılmış, kısa bir süre sonra da dedikoduların doğru olduğu ortaya çıkmıştı.

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Cansu Tosun sessizliğini bozdu! Babası Kenan Tosun ve Ümran Seyhnan’ın yasak aşkıyla ilgili konuştu: Herkes ne yaptığının farkında

"ALLAH'A HAVALE EDİYORUM"

Cansu Tosun'un "Gördükleriniz doğru, onları Allah'a havale ediyorum" diyen annesi Serpil Tosun, göndermeli paylaşımlarda bulunmaya devam ederken, Ümran Seyhan'la yazlıkta kapı komşusu oldukları ve çok da iyi arkadaş oldukları öğrenilmişti.

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Cansu Tosun sessizliğini bozdu! Babası Kenan Tosun ve Ümran Seyhnan’ın yasak aşkıyla ilgili konuştu: Herkes ne yaptığının farkında

Şahsiyet'in ikinci sezon galasına katılan Cansu Tosun, Serenay Sarıkaya'nın annesi Ümran Seyhan'la yaşadığı yasak aşkla gündeme gelen babasıyla ilgili ilk kez açık açık konuştu.

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Cansu Tosun sessizliğini bozdu! Babası Kenan Tosun ve Ümran Seyhnan’ın yasak aşkıyla ilgili konuştu: Herkes ne yaptığının farkında

ÖNCE KONUŞMAK İSTEMEDİ

Cansu Tosun, yasak aşkı soran muhabirlere önce, "Şimdi mesela diziyi sorsanız daha heyecanlı, çok güzel bir işe başladım. Çok iyi gidiyor. Tiyatro oyunum çok iyi gidiyor." diyerek tepki gösterdi.

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Cansu Tosun sessizliğini bozdu! Babası Kenan Tosun ve Ümran Seyhnan’ın yasak aşkıyla ilgili konuştu: Herkes ne yaptığının farkında

"HERKES NE YAPTIĞININ..."

Ardından "Herkes ne yaptığının..." diyen fakat sonradan söyleyeceklerinden vazgeçen Tosun, "Herkes kendi hayatından sorumlu." diyerek toparladı.