Cansu Tosun sessizliğini bozdu! Babası Kenan Tosun ve Ümran Seyhnan’ın yasak aşkıyla ilgili konuştu: Herkes ne yaptığının farkında

Cansu Tosun ve Serenay Sarıkaya'nın anne babası yasak aşk skandalıyla gündeme oturdu. Serpil Tosun'la yaşadığı evden kovulan Kenan Tosun'un sevgilisinin evine taşındığı öne sürüldü. Cansu Tosun, Serenay Sarıkaya'nın annesiyle yasak aşk yaşayan babasıyla ilgili konuştu. Tosun, yasak aşkla gündem olan babasıyla görüşüp görüşmediği sorusuna cevap verdi.

Giriş Tarihi: 10.11.2023 11:21 Güncelleme Tarihi: 10.11.2023 11:24 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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