25 Şubat 2020, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

BİZE ULAŞIN

Cansu Kurtçu, Demet Akalın, Deniz Seki ve Işın Karaca'nın şarkısı 'Ala' çıktı

Cansu Kurtçu, Demet Akalın, Işın Karaca ve Deniz Seki'nin bir araya gelip çıkardığı 'Ala' isimli şarkısı çıktı. Şarkının yayınlanan teaserı büyük ilgi görürken sanat dünyasından birçok isim de sosyal medyadan paylaşarak destek verdi.

Giriş Tarihi: 25.02.2020 12:19 Güncelleme Tarihi: 25.02.2020 12:21
  • 1
  • 6
Cansu Kurtçu, Demet Akalın, Deniz Seki ve Işın Karaca'nın şarkısı 'Ala' çıktı
Cansu Kurtçu, Demet Akalın, Deniz Seki ve Işın Karaca'nın şarkısı 'Ala' çıktı

Cansu Kurtçu, Demet Akalın, Deniz Seki ve Işın Karaca 'Ala' isimli şarkısı yayınlandı. Ünlü sanatçılar, "Bir anımız olsun" diyerek beraber seslendirdikleri projeyi müzikseverlerin beğenisine sundu

  • 2
  • 6
Cansu Kurtçu, Demet Akalın, Deniz Seki ve Işın Karaca'nın şarkısı 'Ala' çıktı
Cansu Kurtçu, Demet Akalın, Deniz Seki ve Işın Karaca'nın şarkısı 'Ala' çıktı

Söz müziği Cansu Kurtçu'ya, düzenlemesi Fettah Can ve Alper Atakan'a ait olan 'Ala' şarkısının klip çekimi de gerçekleşti.

  • 3
  • 6
Cansu Kurtçu, Demet Akalın, Deniz Seki ve Işın Karaca'nın şarkısı 'Ala' çıktı
Cansu Kurtçu, Demet Akalın, Deniz Seki ve Işın Karaca'nın şarkısı 'Ala' çıktı

Metin Arolat yönetmenliğinde Beykoz Kundura Fabrikası'nda gerçekleşen video klibin fotoğraflarını ise Safa Gülsoy çekti.

  • 4
  • 6
Cansu Kurtçu, Demet Akalın, Deniz Seki ve Işın Karaca'nın şarkısı 'Ala' çıktı
Cansu Kurtçu, Demet Akalın, Deniz Seki ve Işın Karaca'nın şarkısı 'Ala' çıktı

Cansu Kurtçu, Demet Akalın, Deniz Seki ve Işın Karaca tarafından şarkının tanıtım teaserı yayınlandıktan sonra sanat dünyasından birçok ünlü isim de sosyal medyalarında paylaşarak arkadaşlarına destek oldular.

  • 5
  • 6
Cansu Kurtçu, Demet Akalın, Deniz Seki ve Işın Karaca'nın şarkısı 'Ala' çıktı
Cansu Kurtçu, Demet Akalın, Deniz Seki ve Işın Karaca'nın şarkısı 'Ala' çıktı

CANSU KURTÇU KİMDİR, KAÇ YAŞINDA?