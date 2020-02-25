Cansu Kurtçu, Demet Akalın, Deniz Seki ve Işın Karaca'nın şarkısı 'Ala' çıktı

Cansu Kurtçu, Demet Akalın, Işın Karaca ve Deniz Seki'nin bir araya gelip çıkardığı 'Ala' isimli şarkısı çıktı. Şarkının yayınlanan teaserı büyük ilgi görürken sanat dünyasından birçok isim de sosyal medyadan paylaşarak destek verdi.