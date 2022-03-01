01 Mart 2022, Salı
Cansu Dere’ye ihanet şoku! Miles Chamley-Watson dünyaca ünlü oyuncuyla yakalandı
Cansu Dere ve Miles Chamley-Watson'ın aşkı magazin gündemine damga vurmuştu. İkilinin fotoğraf çekimi sırasında sergiledikleri görüntüler aşkın kanıtı gibiydi. Ancak Watson, eski sevgilisine döndü. Olimpiyat şampiyonu sporcunun dünyaca ünlü aktris Madelaine Petsch ile çekilen görüntüleri, "Cansu'ya yıldızlı ihanet" dedirtti.
Giriş Tarihi: 01.03.2022 08:58
- 1
- 12
- 2
- 12
- 3
- 12
- 4
- 12
- 5
- 12