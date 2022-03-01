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Cansu Dere’ye ihanet şoku! Miles Chamley-Watson dünyaca ünlü oyuncuyla yakalandı

Cansu Dere ve Miles Chamley-Watson'ın aşkı magazin gündemine damga vurmuştu. İkilinin fotoğraf çekimi sırasında sergiledikleri görüntüler aşkın kanıtı gibiydi. Ancak Watson, eski sevgilisine döndü. Olimpiyat şampiyonu sporcunun dünyaca ünlü aktris Madelaine Petsch ile çekilen görüntüleri, "Cansu'ya yıldızlı ihanet" dedirtti.

Giriş Tarihi: 01.03.2022 08:58
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Cansu Dere’ye ihanet şoku! Miles Chamley-Watson dünyaca ünlü oyuncuyla yakalandı

Ocak ayında bir dergi çekimi için bir araya gelen Cansu Dere ile Dünya Şampiyonu eskrimci Miles Chamley-Watson'un aşk yaşadığı haberleri, gündem oldu.

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Cansu Dere’ye ihanet şoku! Miles Chamley-Watson dünyaca ünlü oyuncuyla yakalandı

İkilinin fotoğraf çekimi sırasında sergiledikleri görüntüler, adeta aşkın kanıtı gibiydi.

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Cansu Dere’ye ihanet şoku! Miles Chamley-Watson dünyaca ünlü oyuncuyla yakalandı

Uzun süredir özel hayatıyla gündem olan 41 yaşındaki Dere, aşk haberleriyle ilgili sessiz kaldı.

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Cansu Dere’ye ihanet şoku! Miles Chamley-Watson dünyaca ünlü oyuncuyla yakalandı

EX'TEN NEXT OLDU

Bir dönem dünyaca ünlü yıldız Rihanna ile de birlikte olan İngiliz asıllı Amerikalı sporcunun önceki gün Los Angeles'ta çekilen fotoğrafları, şaşkınlık yarattı.

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Cansu Dere’ye ihanet şoku! Miles Chamley-Watson dünyaca ünlü oyuncuyla yakalandı

32 yaşındaki yıldız, uzun süre aşk yaşadığı eski sevgilisi Madelaine Petsch ile görüntülendi.