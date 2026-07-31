Cansu Demirci nerede? Gizem Güven açıkladı: "Tamamen kendi tercihi"
Selena dizisinde Leyla karakterini canlandıran Gizem Güven, yıllardır ekranlardan uzak bir yaşam süren eski rol arkadaşı Cansu Demirci hakkında merak edilen soruları yanıtladı. Güven, aralarında herhangi bir küslük ya da kırgınlık olmadığını söylerken, düğüne davet edilmediği yönündeki iddiaların da gerçeği yansıtmadığını açıkladı.
Sihirli Annem ve Selena dizilerindeki performansıyla tanınan oyuncu Gizem Güven, oyuncu Damla Ersubaşı'nın YouTube programına konuk oldu. Programda çocukluk yıllarında rol aldığı yapımları ve Selena dizisindeki anılarını anlatan Güven, uzun süredir gözlerden uzak yaşayan eski rol arkadaşı Cansu Demirci hakkında da samimi açıklamalarda bulundu.
CANSU DEMİRCİ NEDEN EKRANLARDAN UZAK KALDI?
2006 yılında yayın hayatına başlayan Selena dizisinde Selin karakterine hayat veren Cansu Demirci, Türkiye'deki eğitimini tamamladıktan sonra Almanya'ya yerleşmiş ve oyunculuğu bırakmıştı. Daha sonra Türkiye'ye dönerek evlenen Demirci'nin, göz önünde olmayan sakin bir yaşam sürmeyi tercih ettiği biliniyor.
Gizem Güven de bu durumun tamamen Cansu Demirci'nin kendi tercihi olduğunu belirtti.
Oyuncu, eski rol arkadaşının sosyal medyadan da bilinçli olarak uzak durduğunu şu sözlerle anlattı:
"Selena'da biz üç kız kardeştik ve en büyüğümüz Cansu'ydu. Cansu uzun yıllardır piyasada yok. Yani kız istemediği için; ne sosyal medya kullanıyor ne göz önünde, öyle bir tercihte bulundu. Hatta biz ona diyorduk ki, 'Cansu bir hesap aç, insanlar senin olduğunu bilsin ki sahte hesaplara inanmasınlar.' 'Yok ya ben onu bile istemiyorum.' dedi. Yurt dışındaydı, görüntülü konuşmuştuk çok iyi hatırlıyorum."
"ZAMAN İÇİNDE KOPTUK"
Gizem Güven, yıllar içinde iletişimlerinin doğal olarak azaldığını ancak bunun herhangi bir küslükten kaynaklanmadığını da vurguladı.
Eski rol arkadaşıyla aralarında hiçbir sorun bulunmadığını belirten Güven, zamanla herkesin kendi hayatına yöneldiğini ifade etti.
DÜĞÜN İDDİALARINA DA AÇIKLIK GETİRDİ
Gizem Güven, sosyal medyada uzun süre konuşulan "Cansu Demirci'nin düğününe davet edilmediği için sitem etti" iddialarına da ilk kez açıklık getirdi.
O dönem TikTok'ta tamamen farklı bir amaçla paylaştığı bir videonun magazin sayfaları tarafından yanlış yorumlandığını söyleyen oyuncu, ortaya atılan haberlerin gerçeği yansıtmadığını belirtti.