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Cansu Demirci nerede? Gizem Güven açıkladı: "Tamamen kendi tercihi"

Giriş Tarihi:
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Selena dizisinde Leyla karakterini canlandıran Gizem Güven, yıllardır ekranlardan uzak bir yaşam süren eski rol arkadaşı Cansu Demirci hakkında merak edilen soruları yanıtladı. Güven, aralarında herhangi bir küslük ya da kırgınlık olmadığını söylerken, düğüne davet edilmediği yönündeki iddiaların da gerçeği yansıtmadığını açıkladı.

Cansu Demirci nerede? Gizem Güven açıkladı: "Tamamen kendi tercihi" 1

Sihirli Annem ve Selena dizilerindeki performansıyla tanınan oyuncu Gizem Güven, oyuncu Damla Ersubaşı'nın YouTube programına konuk oldu. Programda çocukluk yıllarında rol aldığı yapımları ve Selena dizisindeki anılarını anlatan Güven, uzun süredir gözlerden uzak yaşayan eski rol arkadaşı Cansu Demirci hakkında da samimi açıklamalarda bulundu.

Cansu Demirci nerede? Gizem Güven açıkladı: "Tamamen kendi tercihi" 2

CANSU DEMİRCİ NEDEN EKRANLARDAN UZAK KALDI?

2006 yılında yayın hayatına başlayan Selena dizisinde Selin karakterine hayat veren Cansu Demirci, Türkiye'deki eğitimini tamamladıktan sonra Almanya'ya yerleşmiş ve oyunculuğu bırakmıştı. Daha sonra Türkiye'ye dönerek evlenen Demirci'nin, göz önünde olmayan sakin bir yaşam sürmeyi tercih ettiği biliniyor.

Cansu Demirci nerede? Gizem Güven açıkladı: "Tamamen kendi tercihi" 3

Gizem Güven de bu durumun tamamen Cansu Demirci'nin kendi tercihi olduğunu belirtti.

Oyuncu, eski rol arkadaşının sosyal medyadan da bilinçli olarak uzak durduğunu şu sözlerle anlattı:

"Selena'da biz üç kız kardeştik ve en büyüğümüz Cansu'ydu. Cansu uzun yıllardır piyasada yok. Yani kız istemediği için; ne sosyal medya kullanıyor ne göz önünde, öyle bir tercihte bulundu. Hatta biz ona diyorduk ki, 'Cansu bir hesap aç, insanlar senin olduğunu bilsin ki sahte hesaplara inanmasınlar.' 'Yok ya ben onu bile istemiyorum.' dedi. Yurt dışındaydı, görüntülü konuşmuştuk çok iyi hatırlıyorum."

Cansu Demirci nerede? Gizem Güven açıkladı: "Tamamen kendi tercihi" 4

"ZAMAN İÇİNDE KOPTUK"

Gizem Güven, yıllar içinde iletişimlerinin doğal olarak azaldığını ancak bunun herhangi bir küslükten kaynaklanmadığını da vurguladı.

Eski rol arkadaşıyla aralarında hiçbir sorun bulunmadığını belirten Güven, zamanla herkesin kendi hayatına yöneldiğini ifade etti.

Cansu Demirci nerede? Gizem Güven açıkladı: "Tamamen kendi tercihi" 5

DÜĞÜN İDDİALARINA DA AÇIKLIK GETİRDİ

Gizem Güven, sosyal medyada uzun süre konuşulan "Cansu Demirci'nin düğününe davet edilmediği için sitem etti" iddialarına da ilk kez açıklık getirdi.

O dönem TikTok'ta tamamen farklı bir amaçla paylaştığı bir videonun magazin sayfaları tarafından yanlış yorumlandığını söyleyen oyuncu, ortaya atılan haberlerin gerçeği yansıtmadığını belirtti.

Cansu Demirci nerede? Gizem Güven açıkladı: "Tamamen kendi tercihi" 6

Konuyla ilgili şu ifadeleri kullandı:

"Zaman içinde koptuk. Sonra Cansu, İstanbul'da evlendi. O dönemde ben de TikTok'ta çok alakasız bir video paylaştım, 'yazmadı-yazmadı' diye bir sesle. Ama birine gönderme olarak da değil. Bunu aldı magazin sayfaları, 'Gizem, Cansu'nun düğününe davet edilmediği için ortalığı karıştırdı', 'Gizem ve Dilara çok üzülmüş' diye yazdı. Cansu'nun hiçbir şeyden haberi yok, kız görse ne alaka diyecek. Arkadaşım çağırmasa da kırılıp alınmam, ki Cansu beni niye çağırsın ayrıca."

Cansu Demirci nerede? Gizem Güven açıkladı: "Tamamen kendi tercihi" 7

KÜSLÜK İDDİALARI YALANLANDI

Gizem Güven'in açıklamalarıyla birlikte, yıllardır konuşulan küslük ve kriz iddialarının gerçeği yansıtmadığı ortaya çıktı. Oyuncu, Cansu Demirci ile aralarındaki iletişimin zaman içinde doğal şekilde koptuğunu, bunun dışında herhangi bir kırgınlık ya da husumet bulunmadığını ifade etti.

Öte yandan Cansu Demirci'nin sosyal medya kullanmama ve göz önünde yaşamama kararının da tamamen kişisel tercihi olduğu bir kez daha doğrulanmış oldu.

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