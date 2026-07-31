Cansu Demirci nerede? Gizem Güven açıkladı: "Tamamen kendi tercihi"

Sihirli Annem ve Selena dizilerindeki performansıyla tanınan oyuncu Gizem Güven, oyuncu Damla Ersubaşı'nın YouTube programına konuk oldu. Programda çocukluk yıllarında rol aldığı yapımları ve Selena dizisindeki anılarını anlatan Güven, uzun süredir gözlerden uzak yaşayan eski rol arkadaşı Cansu Demirci hakkında da samimi açıklamalarda bulundu.

2006 yılında yayın hayatına başlayan Selena dizisinde Selin karakterine hayat veren Cansu Demirci, Türkiye'deki eğitimini tamamladıktan sonra Almanya'ya yerleşmiş ve oyunculuğu bırakmıştı. Daha sonra Türkiye'ye dönerek evlenen Demirci'nin, göz önünde olmayan sakin bir yaşam sürmeyi tercih ettiği biliniyor.

"Selena'da biz üç kız kardeştik ve en büyüğümüz Cansu'ydu. Cansu uzun yıllardır piyasada yok. Yani kız istemediği için; ne sosyal medya kullanıyor ne göz önünde, öyle bir tercihte bulundu. Hatta biz ona diyorduk ki, 'Cansu bir hesap aç, insanlar senin olduğunu bilsin ki sahte hesaplara inanmasınlar.' 'Yok ya ben onu bile istemiyorum.' dedi. Yurt dışındaydı, görüntülü konuşmuştuk çok iyi hatırlıyorum."

Oyuncu, eski rol arkadaşının sosyal medyadan da bilinçli olarak uzak durduğunu şu sözlerle anlattı:

Gizem Güven de bu durumun tamamen Cansu Demirci'nin kendi tercihi olduğunu belirtti.

"ZAMAN İÇİNDE KOPTUK"

Gizem Güven, yıllar içinde iletişimlerinin doğal olarak azaldığını ancak bunun herhangi bir küslükten kaynaklanmadığını da vurguladı.

Eski rol arkadaşıyla aralarında hiçbir sorun bulunmadığını belirten Güven, zamanla herkesin kendi hayatına yöneldiğini ifade etti.