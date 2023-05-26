Cannes Film Festivali Hande Erçel’e yaradı! Hakan Sabancı ile pozları sosyal medyayı salladı

Tüm dünyanın yakın takip ettiği 76. Cannes Film Festivali'nde Hande Erçel rüzgarı esti. Festival sonrası yıldızı yurt dışında da parlayan güzel oyuncunun NFT dünyasındaki popülerliği de arttı. Daha önce 100 dolara satılan fotoğraflarının değeri 2 bin dolara kadar çıktı. İlk gününden beri paylaşımlarıyla büyük ilgi gören Hande Erçel'e katıldığı bağış gecesinde sevgilisi Hakan Sabancı'nın eşlik etmesi sosyal medyanın gündemine oturdu. İkilinin verdiği pozlara beğeni yağdı.