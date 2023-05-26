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Cannes Film Festivali Hande Erçel’e yaradı! Hakan Sabancı ile pozları sosyal medyayı salladı

Tüm dünyanın yakın takip ettiği 76. Cannes Film Festivali'nde Hande Erçel rüzgarı esti. Festival sonrası yıldızı yurt dışında da parlayan güzel oyuncunun NFT dünyasındaki popülerliği de arttı. Daha önce 100 dolara satılan fotoğraflarının değeri 2 bin dolara kadar çıktı. İlk gününden beri paylaşımlarıyla büyük ilgi gören Hande Erçel'e katıldığı bağış gecesinde sevgilisi Hakan Sabancı'nın eşlik etmesi sosyal medyanın gündemine oturdu. İkilinin verdiği pozlara beğeni yağdı.

Giriş Tarihi: 26.05.2023 10:37
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Cannes Film Festivali Hande Erçel’e yaradı! Hakan Sabancı ile pozları sosyal medyayı salladı

Bu yıl 76.'sı düzenlenen Cannes Film Festivali'ne katılan Hande Erçel, şıklığı ve güzelliğiyle dünyaca ünlü yıldızları bile sollamıştı.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Cannes Film Festivali Hande Erçel’e yaradı! Hakan Sabancı ile pozları sosyal medyayı salladı

Takvim'in haberine göre; şöhreti Türkiye sınırlarını aşan güzel oyuncuya, gözde festival bereketli geldi. Burada birçok yabancı yapımcı ile markanın dikkatini çeken Hande Erçel, son dönemin popüler dijital varlığı olan NFT dünyasında da ilgisini artırdı.

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Cannes Film Festivali Hande Erçel’e yaradı! Hakan Sabancı ile pozları sosyal medyayı salladı

Erçel'in fotoğraflarından yapılan NFT'ler; ABD'den Rusya'ya, Slovakya'dan İspanya'ya kadar birçok ülkede kapışılmaya başlandı.

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Cannes Film Festivali Hande Erçel’e yaradı! Hakan Sabancı ile pozları sosyal medyayı salladı

Güzel oyuncunun bazı fotoğrafları, NFT dünyasında 2 bin doları aşan fiyatlarla satıldı.

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Cannes Film Festivali Hande Erçel’e yaradı! Hakan Sabancı ile pozları sosyal medyayı salladı

JESTMAN İŞ BAŞINDA

Festivalde gördüğü ilgi ve aldığı olumlu eleştiriler sayesinde yüzü gülen Hande Erçel'e sevgilisi Hakan Sabancı'dan da jestler geldi.