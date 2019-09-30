Canevim oyuncusu Özgür Çevik hakkında dikkat çeken detay

ATV'nin gözde dizileri arasına giren Canevim'in yıldızı Özgür Çevik, yeni bölümle birlikt yine konuşulan isim oldu. Magazin dünyasından uzak yaşantısıyla merak konusu olan Özgür Çevik, hayranlarının ilgi odağı oldu. Canevim'in sevilen oyuncusu Özgür Çevik'in özel hayatını araştıran sevenleri memleketini merak etti. Peki Özgür Çevik nereli? İşte Özgür Çevik ve ünlülerin memleketleri.