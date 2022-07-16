16 Temmuz 2022, Cumartesi
Can Yaman’ın yeni işi şaşırttı! 52 milyon TL yatırdı servetine servet katacak
Rol aldığı dizilerle yurt dışında geniş hayran kitlesine ulaşan Can Yaman, kariyerini İtalya'da sürdürme kararı almıştı. Son dizi projesinden 1.5 milyon TL aldığı konuşulan Yaman, şimdi de ticarete atılmaya karar verdi. Yakışıklı oyuncu yeni yatırımı için 3 milyon Euro yani yaklaşık 52.5 milyon TL bütçe ayırdı. İşte Can Yaman'ın yeni işi...
Giriş Tarihi: 16.07.2022 09:15 Güncelleme Tarihi: 16.07.2022 09:16
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