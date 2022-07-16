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Haberler Galeri Can Yaman’ın yeni işi şaşırttı! 52 milyon TL yatırdı servetine servet katacak

Can Yaman’ın yeni işi şaşırttı! 52 milyon TL yatırdı servetine servet katacak

Rol aldığı dizilerle yurt dışında geniş hayran kitlesine ulaşan Can Yaman, kariyerini İtalya'da sürdürme kararı almıştı. Son dizi projesinden 1.5 milyon TL aldığı konuşulan Yaman, şimdi de ticarete atılmaya karar verdi. Yakışıklı oyuncu yeni yatırımı için 3 milyon Euro yani yaklaşık 52.5 milyon TL bütçe ayırdı. İşte Can Yaman'ın yeni işi...

Giriş Tarihi: 16.07.2022 09:15 Güncelleme Tarihi: 16.07.2022 09:16
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Can Yaman’ın yeni işi şaşırttı! 52 milyon TL yatırdı servetine servet katacak

Kariyerini İtalya'da sürdüren Can Yaman, 10 milyon dolar olduğu konuşulan servetine servet katmaya kararlı...

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Can Yaman’ın yeni işi şaşırttı! 52 milyon TL yatırdı servetine servet katacak

Son dizi projesinden bölüm başına 1.5 milyon TL alacağı konuşulan Yaman, İtalya'daki şöhretini de fırsata çevirmiş ve adını taşıyan parfüm çıkarmıştı.

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Can Yaman’ın yeni işi şaşırttı! 52 milyon TL yatırdı servetine servet katacak

ŞÖHRETİNİ PARAYA ÇEVİRECEK

Can Yaman, konuşulanlara göre şimdi de Roma'da bir et restoranı açmak için kolları sıvadı.

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Can Yaman’ın yeni işi şaşırttı! 52 milyon TL yatırdı servetine servet katacak

Bunun için de 3 milyon Euro yani yaklaşık 52.5 milyon TL bütçe ayırdığı söylenen ünlü oyuncu, dünya çapındaki hatırı sayılır şöhreti düşünüldüğünde Nusret'e rakip olacağa benziyor.

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Can Yaman’ın yeni işi şaşırttı! 52 milyon TL yatırdı servetine servet katacak

Kişiye özel videolarla, doğum günü gibi özel kutlamalar, tebrik ve karşı tarafa iletilmek istenen özel mesajlar artık ünlü isimler tarafından iletiliyor. Bu sistem ünlü sanatçılara da gelir kapısı oldu. Bunlardan biri de sanatçı Serdar Ortaç.