Can Yaman’ın yeni işi şaşırttı! 52 milyon TL yatırdı servetine servet katacak

Kişiye özel videolarla, doğum günü gibi özel kutlamalar, tebrik ve karşı tarafa iletilmek istenen özel mesajlar artık ünlü isimler tarafından iletiliyor. Bu sistem ünlü sanatçılara da gelir kapısı oldu. Bunlardan biri de sanatçı Serdar Ortaç.