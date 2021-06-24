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Can Yaman ve Diletta Leotta'dan evlilik yolunda bir adım daha! Aileye girdi

Yeni dizisi Sandokan İtalya'ya yerleşen Can Yaman, İtalyan spiker Diletta Leotta ile aşk yaşamaya başlamıştı. Kısa sürede evlenme teklifi eden Yaman, şimdi de sevgilisiyle birlikte İstanbul'a geldi ve ailesiyle tanıştırdı. Bu tanışma sonrası ikilinin kısa bir süre sonra nikah masasına oturabileceği konuşulmaya başlandı.

Giriş Tarihi: 24.06.2021 10:11 Güncelleme Tarihi: 24.06.2021 10:15
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Can Yaman ve Diletta Leotta'dan evlilik yolunda bir adım daha! Aileye girdi

Oyuncu Can Yaman evlilik hazırlığı yaptığı spiker sevgilisi Diletta Leotta ile Türkiye'ye geldi. Yaklaşık altı aydır İtalya'da bulunan Yaman, rol aldığı dizinin çekimlerinin tamamlanmasının ardından soluğu İstanbul'da aldı.

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Can Yaman ve Diletta Leotta'dan evlilik yolunda bir adım daha! Aileye girdi

Yaman'a, sevgilisi Leotta da eşlik etti. Aşıklar, İstanbul'daki ilk günlerinde Boğaz turu yaptı. Ünlü oyuncu, sevgilisine İstanbul'u tanıttı. Leotta da o anları sosyal medya hesabından yayınladı.

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Can Yaman ve Diletta Leotta'dan evlilik yolunda bir adım daha! Aileye girdi

İlerleyen saatlerde Can Yaman, Leotta'yı ailesiyle tanıştırdı. Yaman'ın annesi Güldem Can, paylaştığı bu fotoğrafa, "Kızım & Oğlum" notunu düştü.

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Can Yaman ve Diletta Leotta'dan evlilik yolunda bir adım daha! Aileye girdi

Güldem Can'ın bu paylaşımı sonrası 'Diletta Leotta aile girdi', 'anneden onay çıktı' şeklinde yorumlandı.

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Can Yaman ve Diletta Leotta'dan evlilik yolunda bir adım daha! Aileye girdi

AYASOFYA'YI ZİYARET ETTİ

Leotta, Ayasofya Camii'ni de ziyaret etmeyi ihmal etmedi. Güzel spiker, Ayasofya'da verdiği pozu takipçileriyle paylaştı.