Can Yaman ve Diletta Leotta'dan evlilik yolunda bir adım daha! Aileye girdi

Yeni dizisi Sandokan İtalya'ya yerleşen Can Yaman, İtalyan spiker Diletta Leotta ile aşk yaşamaya başlamıştı. Kısa sürede evlenme teklifi eden Yaman, şimdi de sevgilisiyle birlikte İstanbul'a geldi ve ailesiyle tanıştırdı. Bu tanışma sonrası ikilinin kısa bir süre sonra nikah masasına oturabileceği konuşulmaya başlandı.

Giriş Tarihi: 24.06.2021 10:11 Güncelleme Tarihi: 24.06.2021 10:15 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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