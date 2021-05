KARİZMA ÇİZİLDİ SEVENLERİ ÜZÜLDÜ

İhanet iddiaları hakkında sessiz kalan Can Yaman'ın ise İtalyan güzelin fotoğraflarını sosyal medyada beğenmeye devam etmesi gözlerden kaçmadı. Diletta'ın fotoğraflarının altına "Ryan mı Can mı?" soruları yağarken Can Yaman'ın bu hamlesi, sevenlerini kızdırdı. Yaman'ın takipçileri, "Yapma canım, sana ihanet etti hala peşindesin", "Reklam için ihaneti sineye çekti", "Can'ın yaman çelişkisi" yorumları yaptı.