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Can Tanrıyar ile Tamar Oner evlilik yolunda ilk adımı attı!
Ünlü televizyoncu Can Tanrıyar, sosyetik isim Tamar Oner'le evlilik yolunda ilk adımı attı. Çift önceki akşam dostları ve ailelerinin katıldığı törenle nişanlandı. Pandemi nedeniyle sınırlı sayıda kişinin katıldığı tören öncesi Selim Soydan- Hülya Koçyiğit çifti, Oner Ailesi'nden Can Tanrıyar için Tamar Oner'i istedi. Örf ve adetlerin gerçekleşmesi sonrası Hülya Koçyiğit, çiftin yüzüklerinin takılı olduğu kurdeleyi kesti.
Giriş Tarihi: 11.07.2020 12:31 Güncelleme Tarihi: 11.07.2020 12:32
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