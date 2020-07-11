Can Tanrıyar ile Tamar Oner evlilik yolunda ilk adımı attı!

İKİNCİ KEZ EVLENECEKLER

Sinan Akçıl ile Burcu Kıratlı da, yakın dostlarını nişan törenlerinde yalnız bırakmadı. Daha önce Amsterdam'da evlenip kısa süre sonra boşanan ve tekrar birliktelik yaşamaya başlayan ikili, yeniden evleneceklerinin sinyallerini verdi. İkili, evlenmeyi düşündüklerini ancak bu sefer düğünü yurt içinde yapacaklarını söyledi. Gecenin onur konuğu Koçyiğit ise "Hayırlı, uğurlu olsun. Gece çok güzeldi. Çifte, mutluluk, sağlık ve huzur diliyoruz" diye konuştu.