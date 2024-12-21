21 Aralık 2024, Cumartesi
Can Borcu'nun Handan'ı Ebru Özkan Saban'ın 8 yıllık eşi tanıdık çıktı!
atv'nin iddialı dizisi Can Borcu'nda 'Handan' rolüyle izleyici karşısına çıkacak olan Ebru Özkan'ın hayatı sevenleri tarafından yakın takibe alındı. Ebru Özkan Saban, Mine Tugay, Cüneyt Mete gibi isimlerle kamera karşısına geçen güzel oyuncunun kiminle evli olduğunu dyuanlar şaşkınlıklarını gizleyemedi. Ebru Özkan Saban meğer ünlü oyuncuyla 8 yıldır evliymiş...
Giriş Tarihi: 21.12.2024 11:22 Güncelleme Tarihi: 21.12.2024 11:22