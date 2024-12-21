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Can Borcu'nun Handan'ı Ebru Özkan Saban'ın 8 yıllık eşi tanıdık çıktı!

atv'nin iddialı dizisi Can Borcu'nda 'Handan' rolüyle izleyici karşısına çıkacak olan Ebru Özkan'ın hayatı sevenleri tarafından yakın takibe alındı. Ebru Özkan Saban, Mine Tugay, Cüneyt Mete gibi isimlerle kamera karşısına geçen güzel oyuncunun kiminle evli olduğunu dyuanlar şaşkınlıklarını gizleyemedi. Ebru Özkan Saban meğer ünlü oyuncuyla 8 yıldır evliymiş...

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 21.12.2024 11:22 Güncelleme Tarihi: 21.12.2024 11:22
Can Borcu’nun Handan’ı Ebru Özkan Saban’ın 8 yıllık eşi tanıdık çıktı!

atv'nin merakla beklenen yeni dizisi "Can Borcu" için geri sayım sona erdi. Cumartesi akşamları ekranlara gelecek olan dizinin oyuncuları da merak konusu oldu.

Can Borcu’nun Handan’ı Ebru Özkan Saban’ın 8 yıllık eşi tanıdık çıktı!

Mine Tugay, Cüneyt Mete, Ragıp Savaş gibi başarılı isimleri bir araya getiren dizide Handan rolüne hayat veren Ebru Özkan'ın hayatı, sevenleri tarafından mercek altına alındı.

Can Borcu’nun Handan’ı Ebru Özkan Saban’ın 8 yıllık eşi tanıdık çıktı!

"Ben Bu Cihana Sığmazam" dizisinde "Leyla" karakterine hayat veren ve büyük beğeni toplayan güzel oyuncu, şimdi de atv'nin yeni gözdesi "Can Borcu" dizisinde "Handan" rolüyle izleyicilerin karşısına çıkıyor.

Can Borcu’nun Handan’ı Ebru Özkan Saban’ın 8 yıllık eşi tanıdık çıktı!

Özkan'ın kiminle evlil olduğunu öğrenenler ise şaşıp kalıyor. Özkan, meğer 2016 yılında Ertan Saban ile evlenmiş.

Can Borcu’nun Handan’ı Ebru Özkan Saban’ın 8 yıllık eşi tanıdık çıktı!

EŞİ DE ÇOK TANIDIK!

Ertan Saban "Elveda Rumeli" dizisiyle Türk izleyicisinin gönlünde taht kurduktan sonra "Sakarya Fırat" ve "Kurtlar Vadisi Pusu", "Gelsin Hayat Bildiği Gibi" gibi ses getiren yapımlarda da almış.

Can Borcu’nun Handan’ı Ebru Özkan Saban’ın 8 yıllık eşi tanıdık çıktı!

Öte yandan, ünlü çift 2018 yılında 'Biricik' adındaki kızlarını kucaklarına alarak ilk kez anne-baba olmanın verdiği mutluluğu yaşadı.

Can Borcu’nun Handan’ı Ebru Özkan Saban’ın 8 yıllık eşi tanıdık çıktı!

Ertan Saban

Can Borcu’nun Handan’ı Ebru Özkan Saban’ın 8 yıllık eşi tanıdık çıktı!

Ertan Saban

Can Borcu’nun Handan’ı Ebru Özkan Saban’ın 8 yıllık eşi tanıdık çıktı!

Ebru Özkan Saban ile eşi Ertan Saban