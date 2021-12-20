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Can Bonomo ve Öykü Karayel’in oğluna beğeni yağdı! Roman babasının kopyası oldu

2018 yılında nikah masasına oturan Öykü Karayel ve Can Bonomo, kısa bir süre sonra oğulları Roman'ı kucağına aldı. Zaman zaman sosyal medyada oğlu ile paylaşımlar yapan Can Bonomo, son pozu ile yine olay oldu. Can Bonomo'nun oğlu ile paylaşımı kısa sürede beğeni ve yorum yağmuruna tutuldu.

Giriş Tarihi: 20.12.2021 17:02 Güncelleme Tarihi: 20.12.2021 17:02
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Can Bonomo ve Öykü Karayel’in oğluna beğeni yağdı! Roman babasının kopyası oldu

Sanat dünyasının gözde çiftleri arasında yer alana Can Bonomo ve Öykü Karayel, 2018 yılında hayatlarını birleştirmişti.

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Can Bonomo ve Öykü Karayel’in oğluna beğeni yağdı! Roman babasının kopyası oldu

Mutlu evliliklerini bir bebekle taçlandıran ikili, 8 ay önce ilk bebekleri Roman'ı kucaklarına almıştı.

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Can Bonomo ve Öykü Karayel’in oğluna beğeni yağdı! Roman babasının kopyası oldu

Zaman zaman sosyal medyada oğlu ile paylaşımlar yapan Can Bonomo, son pozu ile yine kalpleri ısıttı.

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Can Bonomo ve Öykü Karayel’in oğluna beğeni yağdı! Roman babasının kopyası oldu

Can Bonomo'nun oğlu ile paylaşımı kısa sürede sosyal medyanın ilgi odağı oldu.

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Can Bonomo ve Öykü Karayel’in oğluna beğeni yağdı! Roman babasının kopyası oldu

Roman bebek, babasına benzerliğiyle çok konuşuldu. İşte "Tıpkı babası" yorumları yağan Can Bonomo ve Öykü Karayel'in oğlu Roman bebeğin sevimli halleri...