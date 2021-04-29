Camdaki Kız'ın yıldızı Burcu Biricik'in eşi bakın kim çıktı! Herkesi şaşırttı

Camdaki Kız'ın dizisinde Nalan karakterine hayat veren Burcu Biricik güzelliği ve başarılı oyunculuğuyla büyük beğeni topluyor. Hâl böyle olunca Burcu Biricik'in hayatına dair her detay merak konusu oluyor. Camdaki Kız'ın yıldızı Burcu Biricik'in hayatına dair araştırma yapanlar ünlü oyuncunun eşini öğrenince şaşkınlığını gizleyemiyor. İşte Burcu Biricik'in eşi...