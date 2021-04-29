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Camdaki Kız'ın yıldızı Burcu Biricik'in eşi bakın kim çıktı! Herkesi şaşırttı

Camdaki Kız'ın dizisinde Nalan karakterine hayat veren Burcu Biricik güzelliği ve başarılı oyunculuğuyla büyük beğeni topluyor. Hâl böyle olunca Burcu Biricik'in hayatına dair her detay merak konusu oluyor. Camdaki Kız'ın yıldızı Burcu Biricik'in hayatına dair araştırma yapanlar ünlü oyuncunun eşini öğrenince şaşkınlığını gizleyemiyor. İşte Burcu Biricik'in eşi...

Giriş Tarihi: 29.04.2021 04:10 Güncelleme Tarihi: 29.04.2021 04:13
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Camdaki Kız'ın yıldızı Burcu Biricik'in eşi bakın kim çıktı! Herkesi şaşırttı

Camdaki Kız'ın yıldızı Burcu Biricik'in evli olduğunu biliyor musunuz? İşte Burcu Biricik başta olmak üzere ünlü isimler ve hayat arkadaşları...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Camdaki Kız'ın yıldızı Burcu Biricik'in eşi bakın kim çıktı! Herkesi şaşırttı

ASLIHAN GÜNER

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Camdaki Kız'ın yıldızı Burcu Biricik'in eşi bakın kim çıktı! Herkesi şaşırttı

ASLIHAN GÜNER VE EŞİ MERT KILIÇ

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Camdaki Kız'ın yıldızı Burcu Biricik'in eşi bakın kim çıktı! Herkesi şaşırttı

ASLIHAN GÜNER VE EŞİ MERT KILIÇ

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Camdaki Kız'ın yıldızı Burcu Biricik'in eşi bakın kim çıktı! Herkesi şaşırttı

ASLIHAN GÜNER VE EŞİ MERT KILIÇ