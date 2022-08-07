Camdaki Kız’ın Sedat’ı Feyyaz Şerifoğlu ünlü spikerle aşkını itiraf etti! İşte Feyyaz Şerifoğlu ve Merve Dinçkol’un ilk aşk pozu

FEYYAZ ŞERİFOĞLU'NUN SEVGİLİSİ KİM? MERVE DİNÇKOL KİMDİR, NERELİ, KAÇ YAŞINDA?

Ailenin tek çocuğu olan Merve Dinçkol 6 Şubat 1986 yılında İstanbul, Kadıköy de dünyaya geldi. İlk orta ve lise eğitiminin ardından Beykent Üniversitesi Radyo Televizyon Bölümünü kazanarak buradan mezun olan Dinçkol eğitim hayatı sırasında o dönem adı Lig TV olarak geçen şimdi ise Beinsport kanalında stajını tamamladı.