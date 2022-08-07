07 Ağustos 2022, Pazar
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri Camdaki Kız'ın Sedat'ı Feyyaz Şerifoğlu ünlü spikerle aşkını itiraf etti! İşte Feyyaz Şerifoğlu ve Merve Dinçkol’un ilk aşk pozu

Camdaki Kız'ın Sedat'ı Feyyaz Şerifoğlu ünlü spikerle aşkını itiraf etti! İşte Feyyaz Şerifoğlu ve Merve Dinçkol’un ilk aşk pozu

Camdaki Kız dizisindeki Sedat rolüyle öne çıkan Feyyaz Şerifoğlu aradığı aşkı ünlü spikerde buldu. Camdaki Kız'ın Sedat'ı Feyyaz Şerifoğlu ve Merve Dinçkol aşklarını sosyal medyadan ilan etti. İkilinin paylaşımı sosyal medyayı salladı. Öte yandan ikilinin arasındaki yaş farkı da sosyal medya kullanıcılarının dikkatinden kaçmadı. İşte Şerifoğlu ve Dinçkol'nun gündeme oturan aşk pozu ve ünlülerin merak konusu olan yaşları…

Giriş Tarihi: 07.08.2022 11:27
  • 1
  • 62
Camdaki Kız’ın Sedat’ı Feyyaz Şerifoğlu ünlü spikerle aşkını itiraf etti! İşte Feyyaz Şerifoğlu ve Merve Dinçkol’un ilk aşk pozu

O Ses Türkiye yarışmasıyla ün kazanan Feyyaz Şerifoğlu, önce Kırmızı Oda peşinden de Camdaki Kız dizisi ile popülerliğine popülerlik kattı. Kalbi bir süredir boş olan genç oyuncu Feyyaz Şerifoğlu aradığı aşkı ünlü spikerde buldu.

GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 62
Camdaki Kız’ın Sedat’ı Feyyaz Şerifoğlu ünlü spikerle aşkını itiraf etti! İşte Feyyaz Şerifoğlu ve Merve Dinçkol’un ilk aşk pozu

MERVE DİNÇKOL FEYYAZ ŞERİFOĞLU AŞK İTİRAFI

Camdaki Kız'ın Sedat'ı Feyyaz Şerifoğlu ve Merve Dinçkol aşk paylaşımı yaptı. Spiker Dinçkol sevgilisiyle ilk kez pozunu paylaşarak şunları yazdı:

  • 3
  • 62
Camdaki Kız’ın Sedat’ı Feyyaz Şerifoğlu ünlü spikerle aşkını itiraf etti! İşte Feyyaz Şerifoğlu ve Merve Dinçkol’un ilk aşk pozu

"BENZERSİZ GÜZELLİKTE BİR RUHSUN"

"Varlığınla tüm kalbime dokunan benzersiz güzellikte bir ruhsun sen. İyi ki varsın mutlu yılların olsun. Beraber nice ilklere, maceralara, güzel anılara. Seni seviyorum."

  • 4
  • 62
Camdaki Kız’ın Sedat’ı Feyyaz Şerifoğlu ünlü spikerle aşkını itiraf etti! İşte Feyyaz Şerifoğlu ve Merve Dinçkol’un ilk aşk pozu

FEYYAZ ŞERİFOĞLU'NUN SEVGİLİSİ KİM? MERVE DİNÇKOL KİMDİR, NERELİ, KAÇ YAŞINDA?

Ailenin tek çocuğu olan Merve Dinçkol 6 Şubat 1986 yılında İstanbul, Kadıköy de dünyaya geldi. İlk orta ve lise eğitiminin ardından Beykent Üniversitesi Radyo Televizyon Bölümünü kazanarak buradan mezun olan Dinçkol eğitim hayatı sırasında o dönem adı Lig TV olarak geçen şimdi ise Beinsport kanalında stajını tamamladı.

  • 5
  • 62
Camdaki Kız’ın Sedat’ı Feyyaz Şerifoğlu ünlü spikerle aşkını itiraf etti! İşte Feyyaz Şerifoğlu ve Merve Dinçkol’un ilk aşk pozu

Eğitimi sırasında Başkent İletişime de sunuculuk ve spikerlik dersleri alan yetenekli oyuncu Merve Dinçkol, profesyonel anlamda ilk iş deneyimi Ulusal Kanal'da oldu. İşi mutfağında öğrenen güzel sunucu Dinçkol, arka planda muhabirlik ve editörlük görevleri yaparak meslek hayatına başladı. Yetenekli spiker, daha sonra aynı kanal bünyesinde gün içerisinde haberleri sunma görevini üstelendi.