HaberlerGaleriCamdaki Kız'ın Sedat'ı Feyyaz Şerifoğlu ünlü spikerle aşkını itiraf etti! İşte Feyyaz Şerifoğlu ve Merve Dinçkol’un ilk aşk pozu
Camdaki Kız'ın Sedat'ı Feyyaz Şerifoğlu ünlü spikerle aşkını itiraf etti! İşte Feyyaz Şerifoğlu ve Merve Dinçkol’un ilk aşk pozu
Camdaki Kız dizisindeki Sedat rolüyle öne çıkan Feyyaz Şerifoğlu aradığı aşkı ünlü spikerde buldu. Camdaki Kız'ın Sedat'ı Feyyaz Şerifoğlu ve Merve Dinçkol aşklarını sosyal medyadan ilan etti. İkilinin paylaşımı sosyal medyayı salladı. Öte yandan ikilinin arasındaki yaş farkı da sosyal medya kullanıcılarının dikkatinden kaçmadı. İşte Şerifoğlu ve Dinçkol'nun gündeme oturan aşk pozu ve ünlülerin merak konusu olan yaşları…