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Haberler Galeri Camdaki Kız'ın Nalan'ı Burcu Biricik yaşıyla şaşırttı! Meğer...

Camdaki Kız'ın Nalan'ı Burcu Biricik yaşıyla şaşırttı! Meğer...

Burcu Biricik Camdaki Kız dizisinde canlandırdığı Nalan karakteriyle ekranın en çok konuşulan isimlerinden oldu. Oyunculuğu ve güzelliğiyle kendisine hayran bırakan Burcu Biricik, özel hayatıyla mercek altına alındı. Biricik hakkında araştırma yapan izleyiciler yaşını duyunca çok şaşırdı. İşte Burcu Biricik'in yaşı...

Giriş Tarihi: 27.05.2021 17:33 Güncelleme Tarihi: 27.05.2021 17:34
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Camdaki Kız'ın Nalan'ı Burcu Biricik yaşıyla şaşırttı! Meğer...

Camdaki Kız izleyicileri tarafından mercek altına alınan Burcu Biricik'in yaşı herkesi şaşırttı. İşte Burcu Biricik başta olmak üzere ünlü isimlerin yaşı...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Camdaki Kız'ın Nalan'ı Burcu Biricik yaşıyla şaşırttı! Meğer...

Burak Deniz - 17 Şubat 1991

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Camdaki Kız'ın Nalan'ı Burcu Biricik yaşıyla şaşırttı! Meğer...

Alina Boz - 14 Haziran 1998

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Camdaki Kız'ın Nalan'ı Burcu Biricik yaşıyla şaşırttı! Meğer...

Demet Özdemir - 26 Şubat 1992

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Camdaki Kız'ın Nalan'ı Burcu Biricik yaşıyla şaşırttı! Meğer...

Damla Sönmez - 3 Mayıs 1987