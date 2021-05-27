Camdaki Kız'ın Nalan'ı Burcu Biricik yaşıyla şaşırttı! Meğer...

Burcu Biricik Camdaki Kız dizisinde canlandırdığı Nalan karakteriyle ekranın en çok konuşulan isimlerinden oldu. Oyunculuğu ve güzelliğiyle kendisine hayran bırakan Burcu Biricik, özel hayatıyla mercek altına alındı. Biricik hakkında araştırma yapan izleyiciler yaşını duyunca çok şaşırdı. İşte Burcu Biricik'in yaşı...