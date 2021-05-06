Camdaki Kız'ın Nalan'ı Burcu Biricik kaç yaşında? Güzel oyuncu meğer...

Camdaki Kız dizisinde Nalan karakterine hayat veren Burcu Biricik, performansıyla ekranın en çok konuşulan isimlerinden oldu. Oyunculuğuyla kendisine hayran bırakan Burcu Biricik, özel hayatıyla mercek altına alındı. Hayatına dair araştırma yapan hayranlarının en çok merak ettiği sorulardan birisi de yaşı oldu. Camdaki Kız'ın yıldızı Burcu Biricik'in yaşını duyan çok şaşırdı.