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Camdaki Kız'ın Nalan'ı Burcu Biricik kaç yaşında? Güzel oyuncu meğer...

Camdaki Kız dizisinde Nalan karakterine hayat veren Burcu Biricik, performansıyla ekranın en çok konuşulan isimlerinden oldu. Oyunculuğuyla kendisine hayran bırakan Burcu Biricik, özel hayatıyla mercek altına alındı. Hayatına dair araştırma yapan hayranlarının en çok merak ettiği sorulardan birisi de yaşı oldu. Camdaki Kız'ın yıldızı Burcu Biricik'in yaşını duyan çok şaşırdı.

Giriş Tarihi: 06.05.2021 14:23
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Camdaki Kız'ın Nalan'ı Burcu Biricik kaç yaşında? Güzel oyuncu meğer...

Camdaki Kız dizisinde canlandırdığı Nalan karakteriyle herkesi şaşırtan Burcu Biricik, yaşıyla olay oldu. İşte Burcu Biricik başta olmak üzere ünlülerin yaşları…

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Camdaki Kız'ın Nalan'ı Burcu Biricik kaç yaşında? Güzel oyuncu meğer...

Hilal Altınbilek - 21 Ocak 1991

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Camdaki Kız'ın Nalan'ı Burcu Biricik kaç yaşında? Güzel oyuncu meğer...

Murat Ünalmış - 23 Nisan 1981

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Camdaki Kız'ın Nalan'ı Burcu Biricik kaç yaşında? Güzel oyuncu meğer...

Yıldız Çağrı Atiksoy - 1 Nisan 1986

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Camdaki Kız'ın Nalan'ı Burcu Biricik kaç yaşında? Güzel oyuncu meğer...

Melis Sezen - 2 Ocak 1997