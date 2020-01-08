Çakma muhalif Şahan Gökbakar samimiyetsiz bulundu

İstanbul Üniversitesi öğrencisi Sibel Ünlü'nin intiharı kimi çevreler tarafından iktidarı eleştirme malzemesi olarak kullanıldı. Her fırsatta iktidarı eleştirmek için fırsat kollayan Şahan Gökbakar'ın Sibel Ünli ile ilgili paylaşımına tepki yağdı. Sibel Ünli'nin abisi ve babasının yaptığı basın açıklaması Şahan'ın çıkışın nasıl gereksiz olduğunu belgeledi adeta. Şahan Gökbakar'ın çıkışı hakkında köşesinde yazı kaleme alan Mevlüt Tezel, yıllarca apolitik takılan, devlete işi düştüğünde ya da kendi çıkarı için atmadık takla bırakmayan, milyon dolarlar kazanan ama Cem Yılmaz'ın yaptığı büyük hayır işlerinin çeyreğini bile yapmayan Şahan Gökbakar'ın, Sibel'in intiharı üzerinden fakir edebiyatı yapması, muhalif rolü kesmesi gerçekten samimiyetsiz bulunduğunu gözler önüne serdi.