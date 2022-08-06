06 Ağustos 2022, Cumartesi
Çağlar Ökten'in evi mi terk etti? Seda Sayan’dan ilk hamle geldi
Evlilikleriyle magazin gündeminden düşmeyen Seda Sayan ve Çağlar Ökten, son olarak Ökten'in oğlu Artur'un bir takipçisine verdiği yanıtla gündeme gelmişti. O yorumun ikili arasında kriz çıkardığı ileri sürüldü. Çiftin boşanma kararı aldığı, Çağlar Ökten'in de evi terk ettiği iddiası gündeme geldi. Haklarında çıkan bu haberlerin ardından Seda Sayan'dan ilk açıklama geldi.
Giriş Tarihi: 06.08.2022 12:22 Güncelleme Tarihi: 06.08.2022 12:28
- 1
- 11
- 2
- 11
- 3
- 11
- 4
- 11
- 5
- 11