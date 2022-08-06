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Çağlar Ökten'in evi mi terk etti? Seda Sayan’dan ilk hamle geldi

Evlilikleriyle magazin gündeminden düşmeyen Seda Sayan ve Çağlar Ökten, son olarak Ökten'in oğlu Artur'un bir takipçisine verdiği yanıtla gündeme gelmişti. O yorumun ikili arasında kriz çıkardığı ileri sürüldü. Çiftin boşanma kararı aldığı, Çağlar Ökten'in de evi terk ettiği iddiası gündeme geldi. Haklarında çıkan bu haberlerin ardından Seda Sayan'dan ilk açıklama geldi.

Giriş Tarihi: 06.08.2022 12:22 Güncelleme Tarihi: 06.08.2022 12:28
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Çağlar Ökten’in evi mi terk etti? Seda Sayan’dan ilk hamle geldi

Geçtiğimiz günlerde sosyal medyada bir kullanıcıya verdiği yorumla olay olan Çağlar Ökten'in oğlu Artur Ökten günlerce konuşulmuştu. İddiaya göre ikili arasındaki soğuk rüzgarların da nedeni o yorumdu.

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Çağlar Ökten’in evi mi terk etti? Seda Sayan’dan ilk hamle geldi

Artur Ökten kendisine gelen bir yoruma sinirlenerek, "Benim sırtım gerçek annem sayesinde yere değmez. O benim arkamda, Seda Abla değil" şeklinde yanıt vermişti.

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Çağlar Ökten’in evi mi terk etti? Seda Sayan’dan ilk hamle geldi

İddiaya göre Seda Sayan, Çağlar Ökten'i arayarak, "Silsin o yorumu" dedi ama Çağlar Ökten, "O benim canım! Onun düşüncelerinin önüne geçemem" dedi ve evi terk etti.

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Çağlar Ökten’in evi mi terk etti? Seda Sayan’dan ilk hamle geldi

Tüm bun iddiaların ardından Seda Sayan ile Çağlar Ökten, dedikoduları görüntülü yalanladı.

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Çağlar Ökten’in evi mi terk etti? Seda Sayan’dan ilk hamle geldi

Önceki Çağlar Öktem mutluluk pozu verdiler. İkili yurt dışı tatilinin ardından şimdilerde Bodrum'da tatil yapıyor.