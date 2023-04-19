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Çağla Şıkel’in sevgilisi Nail Gönenli’den evlilik sinyali! Eliyle ağzını kapattı ama...

Emre Altuğ ile ayrılığının ardından uzun süre hayatına kimseyi almayan Çağla Şıkel, Avukat Nail Gönenli ile yeni bir aşka yelken açmıştı. Çiçeği burnunda çift önceki gün Etiler'de kameralara yakalandı. Evlilik sorusu üzerine Şıkel yanıt vermesin diye elleriyle sevgilisinin ağzını kapatırken Gönenli'nin muhabirlere göz kırpması ise dikkat çekti.

Giriş Tarihi: 19.04.2023 12:01 Güncelleme Tarihi: 19.04.2023 12:01
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Çağla Şıkel’in sevgilisi Nail Gönenli’den evlilik sinyali! Eliyle ağzını kapattı ama...

Çağla Şıkel, uzun süren aşk orucunu avukat Nail Gönenli ile bozmuştu. Geçtiğimiz aylarda Kuruçeşme'de kameralara yansıyan Şıkel, Nail Gönenli ile birlikte ünlü bir mekanda eğlenmişti.

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Çağla Şıkel’in sevgilisi Nail Gönenli’den evlilik sinyali! Eliyle ağzını kapattı ama...

DUYMAZLIKTAN GELDİLER

Mekanın başka çıkış kapısı olup olmadığını öğrenmeye çalışan yeni sevgililer, olmadığını öğrenince ön kapıdan çıkma mecburiyetinde kalmıştı. Çıkışta aşk sorularını yanıtlamayan çift, gazetecilerin "Hayırlı olsun" cümlelerini duymazlıktan gelmiş; ardından Nail Gönenli'nin aracına binerek oradan ayrılmıştı.

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Çağla Şıkel’in sevgilisi Nail Gönenli’den evlilik sinyali! Eliyle ağzını kapattı ama...

TEKRAR GÖRÜNTÜLENDİLER

Çift, geçtiğimiz haftalarda yine İstanbul gecelerinde görüntülenmişti. Önce Emirgan'da sabahın ilk ışıklarına kadar eğlenen ikili, ardından avukat Nail Gönenli'nin Arnavutköy'deki evine girerken kameralara yansımıştı.

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Çağla Şıkel’in sevgilisi Nail Gönenli’den evlilik sinyali! Eliyle ağzını kapattı ama...

"EVİN İÇİNE KADAR GELMEZSİNİZ HERHALDE"

Muhabirlerin aşk soruları karşısında Gönenli, "Teşekkür ederim. İyi geceler" demekle yetinmişti. Gönenli daha sonra ise sitem ederek; "Evimize giriyoruz. Evin içine kadar da gelmezsiniz herhalde" demişti. İkili, ardından Gönenli'nin evine girmişti.

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Çağla Şıkel’in sevgilisi Nail Gönenli’den evlilik sinyali! Eliyle ağzını kapattı ama...

"BÖYLE OLMUYOR"

Çağla Şıkel, önceki gün avukat sevgilisi Nail Gönenli ile Etiler'de bir mekan çıkışı görüntülendi. Baş başa yemek yiyen çiftten çıkış kapısında görüntü verilmesi talep edildi. Şıkel, "Böyle olmuyor" diyerek tebessüm ettirdi.