Çağla Şıkel’in sevgilisi Nail Gönenli’den evlilik sinyali! Eliyle ağzını kapattı ama...

Emre Altuğ ile ayrılığının ardından uzun süre hayatına kimseyi almayan Çağla Şıkel, Avukat Nail Gönenli ile yeni bir aşka yelken açmıştı. Çiçeği burnunda çift önceki gün Etiler'de kameralara yakalandı. Evlilik sorusu üzerine Şıkel yanıt vermesin diye elleriyle sevgilisinin ağzını kapatırken Gönenli'nin muhabirlere göz kırpması ise dikkat çekti.