Çağla Şıkel'den 'taş gibisiniz' yorumuna tokat gibi yanıt!

Bir erkek takipçisi, Çağla Şıkel'in fotoğrafının altına 'Taş gibisiniz maşallah! Gün geçtikçe güzelleşen tek kişi sizsiniz. Nasıl oluyor bu? Bana söyleyin ben de hanımıma söyleyeyim!' yorumunu yapınca güzel manken çok sinirlendi ve yanıtı bir tokat gibi yapıştırdı.