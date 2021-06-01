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Çağla Şıkel'den 'taş gibisiniz' yorumuna tokat gibi yanıt!
Çağla Şıkel, düzgün fiziği ile sosyal medyanın dikkat çeken isimlerinden. Sık sık yaptığı spor paylaşımlarında kaslı vücudunu sergileyen Çağla Şıkel büyük övgüler topluyor. Bir erkek takipçisi, Çağla Şıkel'in fotoğrafının altına 'Taş gibisiniz maşallah!' yorumunu yapınca güzel manken çok sinirlendi ve yanıtı bir tokat gibi yapıştırdı.
Giriş Tarihi: 01.06.2021 12:41Güncelleme Tarihi: 01.06.2021 12:41