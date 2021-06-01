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Çağla Şıkel'den 'taş gibisiniz' yorumuna tokat gibi yanıt!

Çağla Şıkel, düzgün fiziği ile sosyal medyanın dikkat çeken isimlerinden. Sık sık yaptığı spor paylaşımlarında kaslı vücudunu sergileyen Çağla Şıkel büyük övgüler topluyor. Bir erkek takipçisi, Çağla Şıkel'in fotoğrafının altına 'Taş gibisiniz maşallah!' yorumunu yapınca güzel manken çok sinirlendi ve yanıtı bir tokat gibi yapıştırdı.

Giriş Tarihi: 01.06.2021 12:41 Güncelleme Tarihi: 01.06.2021 12:41
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Çağla Şıkel'den 'taş gibisiniz' yorumuna tokat gibi yanıt!

İki çocuk annesi deneyimli manken Çağla Şıkel, düzgün fiziği ile sosyal medyanın dikkat çeken isimlerinden.

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Çağla Şıkel'den 'taş gibisiniz' yorumuna tokat gibi yanıt!

Sık sık yaptığı spor paylaşımlarında kaslı vücudunu sergileyen Çağla Şıkel büyük övgüler topluyor.

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Çağla Şıkel'den 'taş gibisiniz' yorumuna tokat gibi yanıt!

İlerleyen yaşına rağmen güzelliğinden hiçbir şey kaybetmeyen ünlü manken Çağla Şıkel son olarak takipçisinin yorumuna verdiği yanıt ile gündeme geldi.

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Çağla Şıkel'den 'taş gibisiniz' yorumuna tokat gibi yanıt!

Bir erkek takipçisi, Çağla Şıkel'in fotoğrafının altına 'Taş gibisiniz maşallah! Gün geçtikçe güzelleşen tek kişi sizsiniz. Nasıl oluyor bu? Bana söyleyin ben de hanımıma söyleyeyim!' yorumunu yapınca güzel manken çok sinirlendi ve yanıtı bir tokat gibi yapıştırdı.

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Çağla Şıkel'den 'taş gibisiniz' yorumuna tokat gibi yanıt!

İşte Çağla Şıkel'in takipçisine yanıtı...