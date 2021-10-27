Çağla Şıkel’den Erkan Özerman açıklaması: Kulislerde dönen olaylar…

"MESLEĞİMİ ÇOK UZUN SÜRE YAPTIM"

Erkan Özerman ve Best Model'le ilgili çıkan haberlerle ilgili soru üzerine Şıkel, "Mesleğimi çok uzun süre yaptım ama benim Best Model yarışması ile ilgili hiçbir ilgim yok" dedi ve sözlerine devam etti:

