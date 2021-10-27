27 Ekim 2021, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri Çağla Şıkel'den Erkan Özerman açıklaması: Kulislerde dönen olaylar…

Çağla Şıkel'den Erkan Özerman açıklaması: Kulislerde dönen olaylar…

Best Model 2021'in ardından açıklama yapan yarışmacılar, 'Erkan Özerman'a kim masaj yapmak ister?' şeklinde mesajlar atıldığını, teklifi kabul etmeyenlerin ise dereceye giremediğini iddia etmiş, açıklamalar magazin gündemine bomba gibi düşmüştü. Taciz iddialarının hedefi olan Özerman ise katıldığı programda itiraf niteliğinde açıklamalarda bulunmuştu. Etiler'de görüntülenen Miss Turkey 1997 güzeli Çağla Şıkel, Best Model ve Erkan Özerman iddialarıyla ilgili de konuştu.

Giriş Tarihi: 27.10.2021 09:21 Güncelleme Tarihi: 27.10.2021 09:21
  • 1
  • 19
Çağla Şıkel’den Erkan Özerman açıklaması: Kulislerde dönen olaylar…

Çağla Şıkel, önceki gün arkadaşı ile Etiler de baş başa yemek yedi. Takılarıyla dikkat çeken sunucu ve manken, "Kolyeler benim tasarımım ve severek takıyorum, çok beğenildiler" dedi ve şöyle konuştu:

GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 19
Çağla Şıkel’den Erkan Özerman açıklaması: Kulislerde dönen olaylar…

"KENDİ TASARIMLARIM"

"Geri dönüşü çok güzel oldu. Bir kuyumcu firması ile anlaştım. Onlar da bu tasarımımı satışını gerçekleştiriyor. Takılara benim de ilgim büyük."

  • 3
  • 19
Çağla Şıkel’den Erkan Özerman açıklaması: Kulislerde dönen olaylar…

"MESLEĞİMİ ÇOK UZUN SÜRE YAPTIM"

Erkan Özerman ve Best Model'le ilgili çıkan haberlerle ilgili soru üzerine Şıkel, "Mesleğimi çok uzun süre yaptım ama benim Best Model yarışması ile ilgili hiçbir ilgim yok" dedi ve sözlerine devam etti:

  • 4
  • 19
Çağla Şıkel’den Erkan Özerman açıklaması: Kulislerde dönen olaylar…

"Erkan Özerman büyüğümüzdür, saygı duyuyorum kendisine. ben Türkiye Güzellik Yarışması'ndan çıkmış birisi olarak arkadaki kulislerde dönen olaylarla ilgili hiçbir fikrim yok. Yorum yapmam da çok yanlış olur."

  • 5
  • 19
Çağla Şıkel’den Erkan Özerman açıklaması: Kulislerde dönen olaylar…

NE OLMUŞTU?

'Best Model Of Turkey 2021' yarışmasında 'Best Smile' güzeli seçilen Elmas Yılmaz, tv8'de yayınlanan '2. Sayfa' programına konuk olmuştu. Yılmaz, birincinin yarışmadan önce belli olduğunu iddia etmişti.