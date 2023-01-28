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Çağla Şıkel’den aşk bombası! Kameralara fena yakalandı! Sevgilisi bakın kim çıktı

Bir süredir popçu Edis'le aşk yaşadığı iddialarıyla gündeme gelen Çağla Şıkel bombayı patlattı. Arkadaşlarıyla Kuruçeşme'de bir mekanda eğlenen ünlü model yeni sevgilisiyle kameralara yakalandı. Emre Altuğ ile ayrılığının ardından uzun süredir hayatına kimseyi almayan Çağla Şıkel'in sevgilisi bakın kim çıktı...

Giriş Tarihi: 28.01.2023 10:29 Güncelleme Tarihi: 28.01.2023 10:30
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Çağla Şıkel’den aşk bombası! Kameralara fena yakalandı! Sevgilisi bakın kim çıktı

Geçtiğimiz haftalarda Edis'le birliktelik yaşadığı iddialarıyla gündeme gelen Çağla Şıkel'den aşk bombası geldi.

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Çağla Şıkel’den aşk bombası! Kameralara fena yakalandı! Sevgilisi bakın kim çıktı

Emre Altuğ ile boşanmasının ardından uzun bir süredir kalbi boş olan Çağla Şıkel'in geçtiğimiz günlerde avukat Nail Gönenli ile bir mekanda el ele görüldüğü ileri sürülmüştü.

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Çağla Şıkel’den aşk bombası! Kameralara fena yakalandı! Sevgilisi bakın kim çıktı

İkili geçtiğimiz akşam Kuruçeşme'deki bir mekanda eğlenirken görüntülendi.

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Çağla Şıkel’den aşk bombası! Kameralara fena yakalandı! Sevgilisi bakın kim çıktı

ÇAĞLA ŞIKEL İLE NAİL GÖNENLİ İLK KEZ GÖRÜNTÜLENDİ

Kolunu sevgilisinin omzuna koyan ve çok neşeli olduğu görülen Şıkel "Magazin Hattı" kamerasına takıldı.

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Çağla Şıkel’den aşk bombası! Kameralara fena yakalandı! Sevgilisi bakın kim çıktı

Keyifli halleri ile dikkat çeken Çağla Şıkel, mekan çıkışı muhabirlere bir arkadaşlarının doğum gününü kutladıklarını söyledi.