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Çağla Şıkel’den aşk bombası! Kameralara fena yakalandı! Sevgilisi bakın kim çıktı
Bir süredir popçu Edis'le aşk yaşadığı iddialarıyla gündeme gelen Çağla Şıkel bombayı patlattı. Arkadaşlarıyla Kuruçeşme'de bir mekanda eğlenen ünlü model yeni sevgilisiyle kameralara yakalandı. Emre Altuğ ile ayrılığının ardından uzun süredir hayatına kimseyi almayan Çağla Şıkel'in sevgilisi bakın kim çıktı...
Giriş Tarihi: 28.01.2023 10:29Güncelleme Tarihi: 28.01.2023 10:30