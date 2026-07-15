Çağla Şıkel Karayipler tatilinde dev dalgaya yakalandı

Çağla Şıkel, çocuklarıyla çıktığı Karayipler tatilinde okyanusta çekim yaptığı sırada dev bir dalgaya yakalandı. Ünlü sunucunun saniyeler içinde sular altında kaldığı, ardından kahkahalarla güldüğü eğlenceli anlar sosyal medyada kısa sürede gündem yarattı.

Geçtiğimiz haftalarda sevgilisi Mertcan Tunca ile Çeşme'de görüntülenen Çağla Şıkel, bu kez çocuklarıyla çıktığı Karayipler tatiliyle gündeme geldi. Ege kıyılarındaki tatilinin ardından rotasını Karayipler'e çeviren ünlü manken, tatilden renkli kareler paylaşmayı ihmal etmedi.

Şıkel, okyanusta geçirdiği anları cep telefonuyla kayda aldı. Kameraya gülümseyerek "Su çok güzel" diyen ünlü isim, arkasından hızla yaklaşan dev dalgayı ise fark edemedi.

ÜNLÜ MANKEN ÇOCUKLARIYLA KARAYİPLER'DE Birkaç saniye sonra güçlü dalganın çarpmasıyla dengesini kaybeden Çağla Şıkel, bir anda suların içinde kaldı. Kameraya yansıyan o anlar hem heyecanlı hem de eğlenceli görüntülere sahne oldu.

"SU ÇOK GÜZEL DEDİKTEN SONRA OLANLAR..." Dalgaların etkisiyle kıyıya kadar sürüklenen Çağla Şıkel, yaşadığı kısa süreli şaşkınlığın ardından kahkahalara boğuldu. O anlar, sosyal medyada da kısa sürede binlerce beğeni ve yorum aldı.

Yaklaşık 4,5 milyon takipçisinin bulunduğu Instagram hesabından videoyu paylaşan Çağla Şıkel, gönderisine ise "Su çok güzel dedikten sonra olanlar..." notunu düştü.