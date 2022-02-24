24 Şubat 2022, Perşembe
Çağla Şıkel kahreden ölümü anlattı: Gittiğimde yerde yatıyordu
Ünlü manken ve sunucu Çağla Şıkel, Youtube'da yayınlanan Katarsis programına konuk oldu. Hayatında yaşadığı dönüm noktalarını anlatan Şıkel, babasının ölümünü anlatırken zor anlar yaşadı. Ünlü model tüyleri diken diken eden konuşmasında, "Gittiğimde yerde yatıyordu... Sarıldım mı sarılmadım mı hatırlamıyorum. Bağırdığımı hatırlıyorum. Hayatıma kazınan bir tablo o yerde yatışı" dedi.
Giriş Tarihi: 24.02.2022 11:34
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