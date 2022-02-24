Çağla Şıkel kahreden ölümü anlattı: Gittiğimde yerde yatıyordu

"Sarıldım mı sarılmadım mı hatırlamıyorum. Bağırdığımı hatırlıyorum. Hayatıma kazınan bir tablo o yerde yatışı... Güler yüzüyle hatırlamak istesem de o aklımda kaldı. O benim babamdı. Sonra çok zor oldu. Ölümün ne demek olduğuyla bu kadar yakından ani tanışmak..."