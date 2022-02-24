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Çağla Şıkel kahreden ölümü anlattı: Gittiğimde yerde yatıyordu

Ünlü manken ve sunucu Çağla Şıkel, Youtube'da yayınlanan Katarsis programına konuk oldu. Hayatında yaşadığı dönüm noktalarını anlatan Şıkel, babasının ölümünü anlatırken zor anlar yaşadı. Ünlü model tüyleri diken diken eden konuşmasında, "Gittiğimde yerde yatıyordu... Sarıldım mı sarılmadım mı hatırlamıyorum. Bağırdığımı hatırlıyorum. Hayatıma kazınan bir tablo o yerde yatışı" dedi.

Giriş Tarihi: 24.02.2022 11:34
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Çağla Şıkel kahreden ölümü anlattı: Gittiğimde yerde yatıyordu

YouTube'da yayın hayatına devam eden Katarsis'in bu haftaki konuğu ünlü sunucu, oyuncu ve manken Çağla Şıkel oldu. Çağla Şıkel Katarsis programında babasıyla ilgili açıklamalarıyla dikkat çekti.

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Çağla Şıkel kahreden ölümü anlattı: Gittiğimde yerde yatıyordu

Şıkel, babasının kalp krizi geçirdiği haberini aldığı anları şöyle anlattı; "Ofisinden haber geliyor, ambulans biraz gecikiyor. Nasıl gittiğimi hatırlamıyorum, Ayetel Kürsi okuduğumu hatırlıyorum. Biz üçüncüsünü beklemiyorduk. Gittiğimde yerde yatıyordu."

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Çağla Şıkel kahreden ölümü anlattı: Gittiğimde yerde yatıyordu

"Sarıldım mı sarılmadım mı hatırlamıyorum. Bağırdığımı hatırlıyorum. Hayatıma kazınan bir tablo o yerde yatışı... Güler yüzüyle hatırlamak istesem de o aklımda kaldı. O benim babamdı. Sonra çok zor oldu. Ölümün ne demek olduğuyla bu kadar yakından ani tanışmak..."

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Çağla Şıkel kahreden ölümü anlattı: Gittiğimde yerde yatıyordu

Çağla Şıkel babasıyla ilgili "Keşke daha çok konuşsaydım, daha çok sevseydim, geri gelmeyeceğini bilmenin verdiği hüzün... Bunlar da yasa dair aslında" yorumunda bulundu.

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Çağla Şıkel kahreden ölümü anlattı: Gittiğimde yerde yatıyordu

"ŞİMDİ BENİ BU HALDE GÖRÜYOR OLSAYDI GURUR DUYARDI"

Hayatının bir diğer dönüm noktasının Türkiye Güzellik Yarışması'nda birinci ilan edildiği o an olarak ifade eden Çağla Şıkel, o dönemleri şöyle aktardı; "Bu durumu ilk başta babamdan saklamıştık. O zamanlarda zaten eğitimlerimden ve dans geçmişimden kaynaklı çeşitli organizasyonlara katılıyordum. Bu tarz etkinliklerden birinde Uğurkan Erez ile tanışmıştım."