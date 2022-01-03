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Çağatay Akman eski sevgilisine saldırmıştı! Darp davasında flaş gelişme

Şarkıcı Çağatay Akman eski sevgilisi Öykü Uslu'nun evinin önüne giderek olay çıkarmış, genç kız ve arkadaşlarına saldırmıştı. Uslu'nun şikayeti üzerine açılan davada şarkıcı hakkında uzaklaştırma verilmişti. Akman ifadesinde eski kız arkadaşının evine taksi için yardım istemek amacıyla gittiğini daha sonra Öykü Uslu'nun başka bir kişiyi çağırmasıyla tartışmanın kavgaya dönüştüğünü anlattı. Soruşturma kapsamında adli kontrol kararının kaldırılmasını talep etti ancak talebi reddedildi.

Giriş Tarihi: 03.01.2022 09:15
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Çağatay Akman eski sevgilisine saldırmıştı! Darp davasında flaş gelişme

Şarkıcı Çağatay Akman eski kız arkadaşının evine giderek kavga çıkarmış, ardından karakolluk olmuştu. Kavganın ve olaylı gecenin çarpıcı detayları ortaya çıktı. Sabah'ın haberine göre, Çağatay Akman ifadesinde eski kız arkadaşının evine taksi için yardım istemek amacıyla gittiğini daha sonra Öykü Uslu'nun başka bir kişiyi çağırmasıyla tartışmanın kavgaya dönüştüğünü belirtti. Ünlü şarkıcı Akman, soruşturma kapsamında adli kontrol kararının kaldırılmasını talep etti ancak talebi reddedildi.

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Çağatay Akman eski sevgilisine saldırmıştı! Darp davasında flaş gelişme

Şarkıcı Çağatay Akman, iddialara göre geçtiğimiz aylarda Cihangir'de oturan eski sevgilisi oyuncu Öykü Uslu'nun kapısına dayanmış ve kapıya inen Uslu'ya darp uygulamıştı. Uslu'nun polis ekiplerini aramasının sonrasında gözaltına alınan Akman, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hâkimlikçe serbest bırakılmıştı.

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Çağatay Akman eski sevgilisine saldırmıştı! Darp davasında flaş gelişme

YANINA YAKLAŞAMAYACAK

Öykü Uslu, İstanbul Aile Mahkemesi'ne başvurarak koruma kararı talebinde bulundu. Talep üzerine mahkeme, Akman'ın Uslu'ya karşı şiddet tehdidi, hakaret, aşağılama veya küçük düşürmeyi içeren söz ve davranışlarda bulunulmamasına, ikamet ettiği binaya yaklaşmamasına ve iletişim araçlarıyla rahatsız edilmemesine karar verdi.

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Çağatay Akman eski sevgilisine saldırmıştı! Darp davasında flaş gelişme

Koruma kararı talebinin ardından açıklama yapan Çağatay Akman'ın eski sevgilisi Öykü Uslu, "Karakolda zaten her şeyi hallettim, şu anda süreç devam ediyor. Evimin önüne gelip zilime basmasıyla başlayan tacizleri, hakaretleri vardı. Bana, neden bu şekilde davrandığını bilmiyorum. Darp raporum var ama karşılıklı olan bir arbede aslında." ifadelerini kullanmıştı.

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Çağatay Akman eski sevgilisine saldırmıştı! Darp davasında flaş gelişme

'YARDIM İSTEMEK İÇİN GİTMİŞTİM'

Şikâyet üzerine İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında ifadesi alınan Çağatay Akman, olay günü Cihangir'de bir mekânda oturduktan sonra Beşiktaş'a gittiğini burada çevirdiği taksiyle Zeytinburnu'na gitmek istediğini ancak taksinin götürmediğini anlattı.