03 Ocak 2022, Pazartesi
Çağatay Akman eski sevgilisine saldırmıştı! Darp davasında flaş gelişme
Şarkıcı Çağatay Akman eski sevgilisi Öykü Uslu'nun evinin önüne giderek olay çıkarmış, genç kız ve arkadaşlarına saldırmıştı. Uslu'nun şikayeti üzerine açılan davada şarkıcı hakkında uzaklaştırma verilmişti. Akman ifadesinde eski kız arkadaşının evine taksi için yardım istemek amacıyla gittiğini daha sonra Öykü Uslu'nun başka bir kişiyi çağırmasıyla tartışmanın kavgaya dönüştüğünü anlattı. Soruşturma kapsamında adli kontrol kararının kaldırılmasını talep etti ancak talebi reddedildi.
Giriş Tarihi: 03.01.2022 09:15
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