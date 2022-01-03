Çağatay Akman eski sevgilisine saldırmıştı! Darp davasında flaş gelişme

Koruma kararı talebinin ardından açıklama yapan Çağatay Akman'ın eski sevgilisi Öykü Uslu, "Karakolda zaten her şeyi hallettim, şu anda süreç devam ediyor. Evimin önüne gelip zilime basmasıyla başlayan tacizleri, hakaretleri vardı. Bana, neden bu şekilde davrandığını bilmiyorum. Darp raporum var ama karşılıklı olan bir arbede aslında." ifadelerini kullanmıştı.