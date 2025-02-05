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Buse Terim muradına erdi! David Beckham ile paylaştı! "Başardım diyebilir miyiz?"

Ünlü teknik direktörü Fatih Terim'ın kızı Buse Terim geçtiğimiz yıl David Beckham ile İtalya'da karşılaşmış, ancak fotoğraf çekilmek istese de çekilememişti. Terim, bu kez muradına Erdi. İstanbul'a gelen David Beckham, Buse Terim'in isteğini kırmadı. Ünlü isim, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla kendisini ti'ye aldı. İşte o paylaşım...

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 05.02.2025 09:08 Güncelleme Tarihi: 05.02.2025 09:08
Buse Terim muradına erdi! David Beckham ile paylaştı! Başardım diyebilir miyiz?

Fatih Terim'in küçük kızı Buse Terim, geçtiğimiz yıl eşi Volkan Bahçekapılı ille evliliğini tek celsede bitirmişti. İki çocuk annesi Terim, bu kez de David Beckham ile paylaştığı pozlarla gündem oldu.

Buse Terim muradına erdi! David Beckham ile paylaştı! Başardım diyebilir miyiz?

Dünyaca ünlü eski futbolcu ve Inter Miami'nin ortağı David Beckham, bir etkinlik kapsamında Türkiye'ye geldi.

Buse Terim muradına erdi! David Beckham ile paylaştı! Başardım diyebilir miyiz?

Sevenleriyle bol bol fotoğraf çektiren David Beckham, dün bir etkinliğe daha katıldı. David Beckham, katıldığı etkinlikte Buse Terim de yer aldı.

Buse Terim muradına erdi! David Beckham ile paylaştı! Başardım diyebilir miyiz?

KİBARCA REDDEDİLMİŞTİ

Daha önce Buse Terim, Capri Adası'nda gördüğü Beckham'la fotoğraf çektirmek isteyip kibarca reddedilmişti.

Buse Terim muradına erdi! David Beckham ile paylaştı! Başardım diyebilir miyiz?

Capri'de reddedilen Terim, sosyal medya hesabından; "Nasıl sallamadı Beckham ya" mesajını yayımlayarak herkesi güldürmüştü.

Buse Terim muradına erdi! David Beckham ile paylaştı! Başardım diyebilir miyiz?

Buse Terim bu kez bugün İstanbul'da düzenlenen etkinlikte muradına erdi.

Buse Terim muradına erdi! David Beckham ile paylaştı! Başardım diyebilir miyiz?

"BAŞARDIM DİYEBİLİR MİYİZ?"

Dünyaca ünlü yıldız futbolcuyla fotoğraf çektiren Terim, sosyal medyada bir paylaşım daha yaparak kendisini ti'ye aldı. Terim, Beckham'la fotoğraflarını paylaşıp altına ise, "Başardım diyebilir miyiz?" botunu düşerek takipçilerini güldürdü.