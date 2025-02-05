05 Şubat 2025, Çarşamba
Buse Terim muradına erdi! David Beckham ile paylaştı! "Başardım diyebilir miyiz?"
Ünlü teknik direktörü Fatih Terim'ın kızı Buse Terim geçtiğimiz yıl David Beckham ile İtalya'da karşılaşmış, ancak fotoğraf çekilmek istese de çekilememişti. Terim, bu kez muradına Erdi. İstanbul'a gelen David Beckham, Buse Terim'in isteğini kırmadı. Ünlü isim, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla kendisini ti'ye aldı. İşte o paylaşım...
Giriş Tarihi: 05.02.2025 09:08 Güncelleme Tarihi: 05.02.2025 09:08