Burcu Özberk Venedik Film Festivali’ne gitti! Renkli elbisesiyle şov yaptı

Ekranın en sevilen isimlerinden olan Burcu Özberk paylaşımıyla olay oldu. Venedik Film Festivali'ne katılan güzel oyuncu, Salih Bademci ve Gökçe Bahadır ile kırmızı halıda objektiflerin karşısına geçti. Kostümüyle sevenlerini ikiye bölen Özberk'in Venedik pozları ise sosyal medyayı adeta salladı. Suyun üzerinde verdiği pozlara beğeni ve yorum yağdı.