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Burcu Özberk Venedik Film Festivali’ne gitti! Renkli elbisesiyle şov yaptı

Ekranın en sevilen isimlerinden olan Burcu Özberk paylaşımıyla olay oldu. Venedik Film Festivali'ne katılan güzel oyuncu, Salih Bademci ve Gökçe Bahadır ile kırmızı halıda objektiflerin karşısına geçti. Kostümüyle sevenlerini ikiye bölen Özberk'in Venedik pozları ise sosyal medyayı adeta salladı. Suyun üzerinde verdiği pozlara beğeni ve yorum yağdı.

Giriş Tarihi: 08.09.2022 10:16 Güncelleme Tarihi: 08.09.2022 10:16
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Burcu Özberk Venedik Film Festivali’ne gitti! Renkli elbisesiyle şov yaptı

Son yılların en popüler oyuncularından olan Burcu Özberk Venedik Film Festivali'ne katıldı.

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Burcu Özberk Venedik Film Festivali’ne gitti! Renkli elbisesiyle şov yaptı

Salih Bademci ve Gökçe Bahadır ile kırmızı halıda objektif karşısına çıkan güzel oyuncu tarzıyla takipçilerini ikiye böldü.

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Burcu Özberk Venedik Film Festivali’ne gitti! Renkli elbisesiyle şov yaptı

Kimi "Ateş ediyorsun" dedi kimi ise "Altı neyse de üstü olmamış" yorumlarında bulundu.

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Burcu Özberk Venedik Film Festivali’ne gitti! Renkli elbisesiyle şov yaptı

Sosyal medyayı aktif kullanan ünlü oyuncunun yayınladığı Venedik pozları ise adeta sosyal medyayı salladı.

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Burcu Özberk Venedik Film Festivali’ne gitti! Renkli elbisesiyle şov yaptı

Özberk, rengarenk mini elbisesiyle verdiği pozları takipçilerinin beğenisine sundu.