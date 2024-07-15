Burcu Özberk tam bir estetik harikasıymış! Eski hali sosyal medyayı salladı

"Muhteşem Yüzyıl", "Güneşin Kızları", "Afili Aşk", "Aşk Mantık İntikam" gibi birçok projede rol alan Burcu Özberk, magazin dünyasında adından söz ettirmeye devam ediyor. Hayranları tarafından yakın takibe alınan Özberk, Instagram hesabından paylaştığı pozlarlar da ilgi odağı oluyor. Başarılı oyunculuğunun yanı sıra güzelliğiyle de dikkat çeken oyuncu Burcu Özberk'in estetiksiz hali ortaya çıktı. Özberk'i doğal güzel zannedenler ise bu görüntülerle adeta yıkıldı. İşte Burcu Özberk'in estetiksiz halleri...