15 Temmuz 2024, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

Burcu Özberk tam bir estetik harikasıymış! Eski hali sosyal medyayı salladı

"Muhteşem Yüzyıl", "Güneşin Kızları", "Afili Aşk", "Aşk Mantık İntikam" gibi birçok projede rol alan Burcu Özberk, magazin dünyasında adından söz ettirmeye devam ediyor. Hayranları tarafından yakın takibe alınan Özberk, Instagram hesabından paylaştığı pozlarlar da ilgi odağı oluyor. Başarılı oyunculuğunun yanı sıra güzelliğiyle de dikkat çeken oyuncu Burcu Özberk'in estetiksiz hali ortaya çıktı. Özberk'i doğal güzel zannedenler ise bu görüntülerle adeta yıkıldı. İşte Burcu Özberk'in estetiksiz halleri...

ahaber.com.tr
Giriş: 15.07.2024 13:10 Güncelleme: 15.07.2024 13:11
  • 1
  • 160
Burcu Özberk tam bir estetik harikasıymış! Eski hali sosyal medyayı salladı

Ünüllerin estetiksiz halleri sosyal medyada yoğun ilgi görüyor. Estetikli ünlüler kervanına oyuncu Burcu Özberk de katıldı. Daha önce 'estetiğim yok' diyerek açıklama yapan Özberk, yıllar içindeki değişimiyle herkes şoke etti.

  • 2
  • 160
Burcu Özberk tam bir estetik harikasıymış! Eski hali sosyal medyayı salladı

Ünüllerin estetiksiz halleri sosyal medyada yoğun ilgi görüyor. Estetikli ünlüler kervanına oyuncu Burcu Özberk de katıldı. Daha önce 'estetiğim yok' diyerek açıklama yapan Özberk, yıllar içindeki değişimiyle herkesi şoke etti.

  • 3
  • 160
Burcu Özberk tam bir estetik harikasıymış! Eski hali sosyal medyayı salladı

Yer aldığı dizilerle adından sıkça söz ettiren Burcu Özberk meğer estetik harikasıymış...

  • 4
  • 160
Burcu Özberk tam bir estetik harikasıymış! Eski hali sosyal medyayı salladı

Herkesin doğal güzel sandığı Özberk'in eski görünütlerini görenler, 'Doğal güzel olduğunu sanıyorduk', 'Önceki hali de güzelmiş', 'Bu da mı estetikli' gibi yorumlarda bulundu.

  • 5
  • 160
Burcu Özberk tam bir estetik harikasıymış! Eski hali sosyal medyayı salladı

İşte Burcu Özberk başka olmak üzere ünlülerin yıllar içindeki değişimleri...