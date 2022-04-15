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Haberler Galeri Burcu Özberk paylaştı sosyal medya yıkıldı! Eski halinden eser yok | Estetik harikası mı?

Burcu Özberk paylaştı sosyal medya yıkıldı! Eski halinden eser yok | Estetik harikası mı?

Burcu Özberk son dönemin en popüler oyuncularından biri olurken ortaya çıkan fotoğrafları şaşkına çevirdi. Afilli Aşk dizisinde gösterdiği performans ile kısa sürede ekranın en sevilen isimlerinden biri haline gelen Özberk, güzelliğiyle de kendisine hayran bıraktı. Burcu Özberk'in estetiksiz hali ise şaşkına çevirdi. İşte Burcu Özberk'in olay olan eski hali...

Giriş Tarihi: 15.04.2022 12:32
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Burcu Özberk paylaştı sosyal medya yıkıldı! Eski halinden eser yok | Estetik harikası mı?

Başarılı oyunculuğuyla kısa sürede ekranın en sevilen isimlerinden olan Burcu Özberk, güzelliğiyle de kendisine hayran bıraktı.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Burcu Özberk paylaştı sosyal medya yıkıldı! Eski halinden eser yok | Estetik harikası mı?

Ortaya çıkan yeni fotoğrafları ise şaşkına çevirdi. İşte güzel oyuncu Burcu Özberk başta olmak üzere ünlü isimlerin estetiksiz hali...

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Burcu Özberk paylaştı sosyal medya yıkıldı! Eski halinden eser yok | Estetik harikası mı?

Hayal Köseoğlu

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Burcu Özberk paylaştı sosyal medya yıkıldı! Eski halinden eser yok | Estetik harikası mı?

Hayal Köseoğlu

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Burcu Özberk paylaştı sosyal medya yıkıldı! Eski halinden eser yok | Estetik harikası mı?

Hayal Köseoğlu