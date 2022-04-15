Burcu Özberk paylaştı sosyal medya yıkıldı! Eski halinden eser yok | Estetik harikası mı?

Burcu Özberk son dönemin en popüler oyuncularından biri olurken ortaya çıkan fotoğrafları şaşkına çevirdi. Afilli Aşk dizisinde gösterdiği performans ile kısa sürede ekranın en sevilen isimlerinden biri haline gelen Özberk, güzelliğiyle de kendisine hayran bıraktı. Burcu Özberk'in estetiksiz hali ise şaşkına çevirdi. İşte Burcu Özberk'in olay olan eski hali...