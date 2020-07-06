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Burcu Özberk estetik harikası çıktı! Eski hali şoke etti

Afili Aşk dizisinde canlandırdığı Ayşe karakteriyle geçtiğimiz yıla damgasını vuran Burcu Özberk, güzelliğiyle de kendisine hayran bıraktı. Başarılı oyunculuğuyla hayran kitlesini genişleten Özberk, dün akşam Altın Kelebek ödüllerinde 'En iyi romantik komedi dizisi kadın oyuncusu' ödülünü alarak başarısını taçlandırdı. Oyunculuğunun yanı sıra güzelliğiyle de dikkatleri çeken Burcu Özberk'in estetiksiz hali ise görenleri şoke etti. İşte Burcu Özberk'in estetiksiz hali...

Giriş Tarihi: 06.07.2020 16:47 Güncelleme Tarihi: 06.07.2020 16:54
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Burcu Özberk estetik harikası çıktı! Eski hali şoke etti

Afili Aşk dizisinde yakaladığı başarıyı Altın Kelebek ödülüyle taçlandıran Burcu Özberk, yıllar öncesine ait estetiksiz fotoğraflarıyla şoke etti. İşte Burcu Özberk'in estetiksiz hali…

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Burcu Özberk estetik harikası çıktı! Eski hali şoke etti

Aslıhan Güner

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Burcu Özberk estetik harikası çıktı! Eski hali şoke etti

Aslıhan Güner

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Burcu Özberk estetik harikası çıktı! Eski hali şoke etti

Aslıhan Güner

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Burcu Özberk estetik harikası çıktı! Eski hali şoke etti

Ebru Şahin