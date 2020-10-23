Burcu Özberk estetik harikası çıktı! Eski hali şaşkına çevirdi

Son yıllarda rol aldığı dizilerle tüm dikkatleri üzerine çeken ve hayran kitlesini büyüten Burcu Özberk, başarılı oyunculuğuyla kendisine hayran bıraktı. Oyunculuğunun yanı sıra güzelliğiyle de adından söz ettiren Burcu Özberk hakkında araştırma yapanlar estetiksiz halini görünce şoke oldu. İşte Burcu Özberk'in estetiksiz hali...