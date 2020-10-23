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23 Ekim 2020, Cuma
ANA SAYFA Haberler Galeri Burcu Özberk estetik harikası çıktı! Eski hali şaşkına çevirdi Burcu Özberk estetik harikası çıktı! Eski hali şaşkına çevirdi
Son yıllarda rol aldığı dizilerle tüm dikkatleri üzerine çeken ve hayran kitlesini büyüten Burcu Özberk, başarılı oyunculuğuyla kendisine hayran bıraktı. Oyunculuğunun yanı sıra güzelliğiyle de adından söz ettiren Burcu Özberk hakkında araştırma yapanlar estetiksiz halini görünce şoke oldu. İşte Burcu Özberk'in estetiksiz hali...
Giriş Tarihi: 23.10.2020 16:42 Güncelleme Tarihi: 23.10.2020 16:44
Rol aldığı dizilerdeki başarılı performansla hayran kitlesini arttıran tüm dikkatleri üzerine çeken Burcu Özberk, yıllar öncesine ait estetiksiz fotoğraflarıyla şoke etti. İşte Burcu Özberk'in estetiksiz hali…
GALERİ DEVAM EDİYOR
Ebru Gündeş
Ebru Gündeş
Ebru Gündeş
Petek Dinçöz