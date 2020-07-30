30 Temmuz 2020, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri Burcu Kıralı ile aşk yaşayan Sinan Akçıl’ın eski halinden eser kalmadı! Kilolu hali şoke etti

Burcu Kıralı ile aşk yaşayan Sinan Akçıl’ın eski halinden eser kalmadı! Kilolu hali şoke etti

Uzun süredir oyuncu Burcu Kıratlı ile aşk yaşayan ve ikinci kez nikah masasına oturmaya hazırlanan Sinan Akçıl son haliyle şoke etti. Pandemi nedeniyle bir süre evinden çıkmayan ve sporu aksatan Akçıl, Çeşme'de görüntülendi. Eski halinden eser kalmayan Sinan Akçıl aldığı kilolarla şaşırttı.

Giriş Tarihi: 30.07.2020 11:44 Güncelleme Tarihi: 30.07.2020 11:49
  • 1
  • 116
Burcu Kıralı ile aşk yaşayan Sinan Akçıl’ın eski halinden eser kalmadı! Kilolu hali şoke etti

Bugüne kadar kaslı vücudu ve dergilere verdiği pozlarla adından söz ettiren Sinan Akçıl'ın eski halinden eser kalmadı.

GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 116
Burcu Kıralı ile aşk yaşayan Sinan Akçıl’ın eski halinden eser kalmadı! Kilolu hali şoke etti

Pandemi sürecinde sporu aksatan ve kilo alan ünlü şarkıcı, önceki gün Çeşme'de görüntülendi.

  • 3
  • 116
Burcu Kıralı ile aşk yaşayan Sinan Akçıl’ın eski halinden eser kalmadı! Kilolu hali şoke etti

Yeniden evlenme kararı aldığı Burcu Kıratlı ile The Beach of Momo'da objektife takılan Akçıl, kilolu haliyle sevenlerini şaşırttı.

  • 4
  • 116
Burcu Kıralı ile aşk yaşayan Sinan Akçıl’ın eski halinden eser kalmadı! Kilolu hali şoke etti

İşte birçok ünlü ismin yıllar içinde yaşadığı şaşırtan değişim...

  • 5
  • 116
Burcu Kıralı ile aşk yaşayan Sinan Akçıl’ın eski halinden eser kalmadı! Kilolu hali şoke etti

Demet Evgar