Burcu Kıralı ile aşk yaşayan Sinan Akçıl’ın eski halinden eser kalmadı! Kilolu hali şoke etti

Uzun süredir oyuncu Burcu Kıratlı ile aşk yaşayan ve ikinci kez nikah masasına oturmaya hazırlanan Sinan Akçıl son haliyle şoke etti. Pandemi nedeniyle bir süre evinden çıkmayan ve sporu aksatan Akçıl, Çeşme'de görüntülendi. Eski halinden eser kalmayan Sinan Akçıl aldığı kilolarla şaşırttı.