Burcu Kara ikinci kez anne oldu! Müjdeyi oğlunun fotoğrafıyla duyurdu

2016 yılında yapımcı ve yönetmen Fırat Parlak ile nikah masasına oturan Burcu Kara, kısa süre sonra oğlu Ali Çınar'ı kucağına almıştı. Bir süredir ekranlardan uzak olan güzel oyuncu, geçtiğimiz aylarda ikinci kez bebek beklediğini açıklamıştı. Burcu Kara ve Fırat Parlak ikinci bebeklerini de kucağına aldı. Mutlu haberi oğlu Can'ın fotoğrafıyla duyuran Kara'ya, başta ünlü isimler olmak üzere tüm sevenlerinden iyi dileklerini ileten mesajlar geldi.