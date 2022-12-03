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Burcu Kara ikinci kez anne oldu! Müjdeyi oğlunun fotoğrafıyla duyurdu

2016 yılında yapımcı ve yönetmen Fırat Parlak ile nikah masasına oturan Burcu Kara, kısa süre sonra oğlu Ali Çınar'ı kucağına almıştı. Bir süredir ekranlardan uzak olan güzel oyuncu, geçtiğimiz aylarda ikinci kez bebek beklediğini açıklamıştı. Burcu Kara ve Fırat Parlak ikinci bebeklerini de kucağına aldı. Mutlu haberi oğlu Can'ın fotoğrafıyla duyuran Kara'ya, başta ünlü isimler olmak üzere tüm sevenlerinden iyi dileklerini ileten mesajlar geldi.

Giriş Tarihi: 03.12.2022 11:37 Güncelleme Tarihi: 03.12.2022 11:37
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Burcu Kara ikinci kez anne oldu! Müjdeyi oğlunun fotoğrafıyla duyurdu

42 yaşındaki ünlü oyuncu Burcu Kara, 2016 yılında yapımcı ve yönetmen Fırat Parlak ile nikah masasına oturmuştu. Güzel oyuncu, 2017'de Ali adını verdiği oğlunu kucağına alarak, ilk kez annelik duygusunu yaşamıştı.

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Burcu Kara ikinci kez anne oldu! Müjdeyi oğlunun fotoğrafıyla duyurdu

Ünlü çift, önceki aylarda ikinci bebeklerini beklediklerini de açıklamıştı.

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Burcu Kara ikinci kez anne oldu! Müjdeyi oğlunun fotoğrafıyla duyurdu

OĞLUNA KAVUŞTU

Burcu Kara-Fırat Parlak çifti, heyecanla bekledikleri bebeklerine kavuştu. Bir erkek çocuk sahibi daha olan Kara, Can ismini verdikleri oğlunun ayağını tuttuğu bir kareyi; "Can'ımız geldi" mesajıyla 882 bin takipçisi bulunan Instagram sayfasından yayınladı.

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Burcu Kara ikinci kez anne oldu! Müjdeyi oğlunun fotoğrafıyla duyurdu

Başta Deniz Seki, Gonca Vuslateri, Ebru Akel ve Bengü gibi ünlü isimler olmak üzere; Kara'ya birçok takipçisinden iyi dileklerini ileten mesajlar geldi.

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Burcu Kara ikinci kez anne oldu! Müjdeyi oğlunun fotoğrafıyla duyurdu

Sevenleri, Burcu Kara'nın fotoğrafına; "Hoş geldin Can. Sağlıkla, mutlulukla büyüsün. Upuzun bir ömrü olsun", "Maşallah Can'a. Hoş geldin bebek, sefalar getirdin" ve "Allah analı babalı büyütmeyi nasip etsin" gibi yorumlar yaptı.