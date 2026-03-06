CANLI YAYIN
Burcu Güneş'ten Demet Akalın'a olay yaratacak sözler! Ece Seçkin'den sert eleştiri

ahaber.com.tr Haber Merkezi

Burcu Güneş, verdiği son röportajda meslektaşı Demet Akalın'ı hedef alarak yenilir yutulur cinsten olmayan ifadeler kullandı. Güneş'in olay yaratan sözlerine Ece Seçkin'den de sert eleştiri geldi. Şimdi ise gözler Demet Akalın cephesinden gelecek açıklamalara çevrildi.

Pop müziğin güçlü seslerinden Burcu Güneş, katıldığı bir davette meslektaşı Demet Akalın hakkında öyle açıklamalar yaptı ki, yer yerinden oynadı.

"RAKİBİM BİLE OLAMAZ!"

Emre Altuğ'un albüm lansmanında mikrofonlara konuşan 50 yaşındaki başarılı sanatçı, Demet Akalın sorulunca adeta açtı ağzını, yumdu gözünü. Akalın ile kendisini kıyaslamanın bile mümkün olmadığını belirten Güneş, sert ifadeler kullandı:

"Onu ne sanat ne emek ne de kalite olarak kendime yakın görüyorum. Benim yolumda rakip olabilecek bir seviyede değil. Ne şarkıcılıkta ne de duruşta... Sizler de bunu çok iyi biliyorsunuz aslında!"

ECE SEÇKİN'DEN SERT ELEŞTİRİ

Güneş'in olay yaratan sözlerine pop dünyasından tepkiler de gecikmedi. Ece Seçkin, Burcu Güneş'in bir hemcinsini bu şekilde aşağılamasını sert bir dille eleştirdi.

"KAVGA VAR DEDİLER GELDİK"

Sosyal medyadan açıklama yapan Seçkin; "Herkes kendine yakışanı konuşur, ne kadar ayıp! Başarılı bir kadını aşağılamaya çalışmayı asla anlamayacağım. Relax girl, take it easy!" diyerek Akalın'ın yanında saf tuttu. Doğuş ise esprili tarzıyla "Kavga var dediler geldik" yorumunda bulundu.

"TOPLUMSAL BİR KAOS"

Şimdi ise gözler Demet Akalın'dan gelecek açıklamaya çevrilmiş durumda. Sözlerinin yankıları büyüyünce Burcu Güneş cephesinden yeni bir paylaşım geldi.

"Sevgili Emre Altuğ'un albüm lansmanına katıldım. Beni ekstra mutlu etti, hem onu görmek hem de dolu dolu bir albüme imza atması. Tekrar tebrik ediyorum. Ve tabii ki gecenin sonunda magazinci arkadaşlarımızla uzun bir röportaj gerçekleştirdik. Şu an magazinde gördüğünüz kadar değil. Ayrıca tek bir kişiyi hedef göstererek de değil. Çok uzun bir röportaj.

Aslında piyasadaki arketiplere değinmeye çalıştım. İşte rap camiasından sorular soruldu, başka arkadaşlarımızın fikirleri, yorumları ile ilgili düşüncelerim soruldu. Artı tabii ki popüler kültüre hizmet edilen bu dünyanın içerisindeki belirli figürlerle ilgili sorular da soruldu. Ben de fikirlerimi, düşüncelerimi dile getirdim. Bu röportajda benim kendi mesleğimle ilgili, kendi yıllardır emek verdiğim alanla ilgili bana bir soru sorulduğu zaman bazı şeyleri ciddiyetsiz bir şekilde es geçerek ya da önemsiz bir konuymuş gibi konuşmak çok kendime yakıştırabildiğim bir şey değil. Çünkü bunlar gerçekten önemli konular ve bence toplumumuzda bunlardan çok fazla etkileniyor.

Bence ülkemizde birtakım insanların her sektörden her konudan olabilir, bulundukları yerlere nasıl geldiklerini, neler yaptıklarını, ne kadar nitelikli olduklarını, gerçekten o yere haklarıyla gelip gelmediklerini veyahut da ne kadar emektar olduklarını hiç sorgulamadığımız bir kaos geçiriyoruz bence. Toplumsal bir kaos. Ve bu, bu döneme ait bir şey değil bence. Ben çok uzun yıllardır inanılmaz soyut bir ortam görüyorum. Hiçbir şeyin yerli yerine, hak ettiği yere konulmadığı bir durum görüyorum. Tabii ki bunu sadece kendi sektörüm için konuşmuyorum. Ama bu çok çok önemli ve tartışılması gereken bir durum bizler için"

