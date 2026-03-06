CANLI YAYIN
En YenilerGündemYaşamDünyaEkonomiMagazinSporOtomobilTeknoloji

Burcu Güneş - Demet Akalın polemiği büyüyor: Emre Altuğ o sözleri yakıştıramadı

Giriş Tarihi:Son Güncelleme:
ahaber.com.tr Haber Merkezi

Magazin dünyası, Burcu Güneş'in fitilini ateşlediği "kalite" polemiğiyle çalkalanıyor. Güneş'in, pop müziğin güçlü ismi Demet Akalın için sarf ettiği "Kalite olarak rakibim değil" sözlerine ünlü isimlerden tepki gelirken, Emre Altuğ da kendi lansmanında çıkan polemiklere son noktayı koydu.

Burcu Güneş - Demet Akalın polemiği büyüyor: Emre Altuğ o sözleri yakıştıramadı 1

Pop müziğin güçlü seslerinden Burcu Güneş, katıldığı bir davette meslektaşı Demet Akalın hakkında öyle açıklamalar yaptı ki, yer yerinden oynadı.

Burcu Güneş - Demet Akalın polemiği büyüyor: Emre Altuğ o sözleri yakıştıramadı 2

"RAKİBİM BİLE OLAMAZ!"

Emre Altuğ'un albüm lansmanında mikrofonlara konuşan 50 yaşındaki başarılı sanatçı, Demet Akalın sorulunca adeta açtı ağzını, yumdu gözünü. Akalın ile kendisini kıyaslamanın bile mümkün olmadığını belirten Güneş, sert ifadeler kullandı:

"Onu ne sanat ne emek ne de kalite olarak kendime yakın görüyorum. Benim yolumda rakip olabilecek bir seviyede değil. Ne şarkıcılıkta ne de duruşta... Sizler de bunu çok iyi biliyorsunuz aslında!"

Burcu Güneş - Demet Akalın polemiği büyüyor: Emre Altuğ o sözleri yakıştıramadı 3

ECE SEÇKİN'DEN SERT ELEŞTİRİ

Güneş'in olay yaratan sözlerine pop dünyasından tepkiler de gecikmedi. Ece Seçkin, Burcu Güneş'in bir hemcinsini bu şekilde aşağılamasını sert bir dille eleştirdi.

Burcu Güneş - Demet Akalın polemiği büyüyor: Emre Altuğ o sözleri yakıştıramadı 4

"KAVGA VAR DEDİLER GELDİK"

Sosyal medyadan açıklama yapan Seçkin; "Herkes kendine yakışanı konuşur, ne kadar ayıp! Başarılı bir kadını aşağılamaya çalışmayı asla anlamayacağım. Relax girl, take it easy!" diyerek Akalın'ın yanında saf tuttu. Doğuş ise esprili tarzıyla "Kavga var dediler geldik" yorumunda bulundu.

Burcu Güneş - Demet Akalın polemiği büyüyor: Emre Altuğ o sözleri yakıştıramadı 5

"TOPLUMSAL BİR KAOS"

Şimdi ise gözler Demet Akalın'dan gelecek açıklamaya çevrilmiş durumda. Sözlerinin yankıları büyüyünce Burcu Güneş cephesinden yeni bir paylaşım geldi.

Burcu Güneş - Demet Akalın polemiği büyüyor: Emre Altuğ o sözleri yakıştıramadı 6

"Sevgili Emre Altuğ'un albüm lansmanına katıldım. Beni ekstra mutlu etti, hem onu görmek hem de dolu dolu bir albüme imza atması. Tekrar tebrik ediyorum. Ve tabii ki gecenin sonunda magazinci arkadaşlarımızla uzun bir röportaj gerçekleştirdik. Şu an magazinde gördüğünüz kadar değil. Ayrıca tek bir kişiyi hedef göstererek de değil. Çok uzun bir röportaj.

Burcu Güneş - Demet Akalın polemiği büyüyor: Emre Altuğ o sözleri yakıştıramadı 7

Aslında piyasadaki arketiplere değinmeye çalıştım. İşte rap camiasından sorular soruldu, başka arkadaşlarımızın fikirleri, yorumları ile ilgili düşüncelerim soruldu. Artı tabii ki popüler kültüre hizmet edilen bu dünyanın içerisindeki belirli figürlerle ilgili sorular da soruldu. Ben de fikirlerimi, düşüncelerimi dile getirdim. Bu röportajda benim kendi mesleğimle ilgili, kendi yıllardır emek verdiğim alanla ilgili bana bir soru sorulduğu zaman bazı şeyleri ciddiyetsiz bir şekilde es geçerek ya da önemsiz bir konuymuş gibi konuşmak çok kendime yakıştırabildiğim bir şey değil. Çünkü bunlar gerçekten önemli konular ve bence toplumumuzda bunlardan çok fazla etkileniyor.

Burcu Güneş - Demet Akalın polemiği büyüyor: Emre Altuğ o sözleri yakıştıramadı 8

Bence ülkemizde birtakım insanların her sektörden her konudan olabilir, bulundukları yerlere nasıl geldiklerini, neler yaptıklarını, ne kadar nitelikli olduklarını, gerçekten o yere haklarıyla gelip gelmediklerini veyahut da ne kadar emektar olduklarını hiç sorgulamadığımız bir kaos geçiriyoruz bence. Toplumsal bir kaos. Ve bu, bu döneme ait bir şey değil bence. Ben çok uzun yıllardır inanılmaz soyut bir ortam görüyorum. Hiçbir şeyin yerli yerine, hak ettiği yere konulmadığı bir durum görüyorum. Tabii ki bunu sadece kendi sektörüm için konuşmuyorum. Ama bu çok çok önemli ve tartışılması gereken bir durum bizler için"

Burcu Güneş - Demet Akalın polemiği büyüyor: Emre Altuğ o sözleri yakıştıramadı 9

DEMET'E DESTEK PAYLAŞIMLARI

Tartışma büyürken İrem Derici, Ece Seçkin, Bengü, Simge ve Ebru Gündeş gibi birçok ünlü isim sosyal medya paylaşımlarıyla Demet Akalın'a destek verdi. İrem Derici, Güneş'in açıklamalarının yer aldığı videonun altına "Sus ayol" yorumunu düşerek tepkisini net bir şekilde ortaya koydu.

Burcu Güneş - Demet Akalın polemiği büyüyor: Emre Altuğ o sözleri yakıştıramadı 10

"TATLI KIZ, BOYUN KAÇ?"

Burcu Güneş sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarda Ece Seçkin ile ilgili, "Ece Seçkin, iftarda bir soda iç... Hazımsızlığa iyi gelir. :) Üstüne 2/3 bardak kahve. Kafan açılsın. Sene kaç oldu hala çözemediğin sorunlar mı var da yoldaşların gibi yorumlarda buluşuyorsun ve kendi seviyenden bahsediyorsun... Tatlı kız, biraz derin düşün büyüklerine saygılı ol... Boyun kaç? Ürettiğin kalıcı eser sayın kaç? Hadi koş saatine bak! Bak orada... Rolexxxx Girlll Come on baby, go your way" ifadelerini kullandı.

Burcu Güneş - Demet Akalın polemiği büyüyor: Emre Altuğ o sözleri yakıştıramadı 11

"MAGAZİN GÜLÜ İREM DERİCİ"

Güneş, Demet Akalın'ı savunan İrem Derici'ye ise şöyle karşılık verdi:

"Magazin gülü İrem Derici; sen benimle ilgili bir yerlerde yorum yaparken, adımı ağzına alırken önce bir önünü ilikle ve saygı duruşuna geç. Ondan sonra bir besmele çek, arkasından da destur. Sen o ergen depresyonların içinde okuluna giderken ben Türkiye'nin ve dünyanın en büyük ve en iyi müzisyenleriyle albümler kaydedip, sahneye çıkıyordum. Sen o yolunu ve müziğini örnek aldığın ablalarınla aynı şeritten yoluna devam et çünkü orası sizin bölgeniz"

Burcu Güneş - Demet Akalın polemiği büyüyor: Emre Altuğ o sözleri yakıştıramadı 12

"BENGÜ DE KENDİ LEVEL'INI BELLİ EDİYOR"

Bengü'nün açıklamasına da kayıtsız kalmayan Güneş, "Al bir adet daha, çok yazık... Yıllardır ne çok düşmanın varmış. Hit diyor! Radyolara hediyelerle PR için her yerden çalıştıklarına, magazinel olaylarla kastırdıkları şarkılara... Bengü de kendi level'ını belli ediyor, oradan konuşuyor. Farkında mısınız? Bengü gibi sakin, tatlı kız maskesi ile gezen camiadan bir arkadaşım bile ne kadar hazımsız. Tutamamış kendini zavallı arkadaşını korumak istemiş bir zalimden :) Demet ile ilgili övgülerine, yaza yaza doyamadığı o şişirilmiş abartılan cümlelerine bakın. Bana hiç bir şey yok" diye konuştu.

Burcu Güneş - Demet Akalın polemiği büyüyor: Emre Altuğ o sözleri yakıştıramadı 13

Bir sonraki paylaşımında da "Farkında mısınız? Bengü gibi sakin, tatlı kız maskesi ile gezen camiadan bir arkadaşım bile ne kadar hazımsız. Tutamamış kendini zavallı arkadaşını korumak istemiş bir zalimden :)) Demet ile ilgili övgülerine, yaza yaza doyamadığı, o şişirilmiş abartılan cümlelerine bakın. Bana hiç bir şey yok. Ahahaha" ifadelerini kullandı.

Burcu Güneş - Demet Akalın polemiği büyüyor: Emre Altuğ o sözleri yakıştıramadı 14

"BÜYÜK SESLERDEN VE GÜZEL KADINLARDAN RAHATSIZ OLUR"

Güneş, Ebru Gündeş'in paylaşımına da şu karşılığı verdi:

"Maskelerinizi bilirim hepimizin, yıllardır tanıyorum sizi, içten içe tüm kötü kalplerinizin farkındayım ve yaptıklarınızı çok iyi biliyorum. Temiz ruhluluk başka şey . Ebru Gündeş de kendisi gibi büyük seslerden, veyahut güzel kadınlardan hep böyle rahatsız olur .. Hakkını vermek istemezdi. Altındakileri kollardı. Şimdi paylaşımını attılar. İlk albümde kendisine destek vermiştim. Bazı yerlere çağırıyordu beni. Gitmiş dostluğumu sunmuş arkadaş olmuştum. 6 aylık bir aradan sonra kendisiyle havaalanında karşılaşmıştım. Konserlerimiz vardı. Koşarak yanına gittim. O ne yaptığını biliyor."

Burcu Güneş - Demet Akalın polemiği büyüyor: Emre Altuğ o sözleri yakıştıramadı 15

ECE SEÇKİN'DEN YANIT
Güneş'e konser görüntüleriyle yanıt veren Seçkin,"Bakmış bana ses mes müzisyenlikten giydiremiyor "boyun kaç" diye çıkışmış. Boyu boşver, bir tane konserime gel. Gel bak bu 1.55 nasıl dozer gibi üstünden geçiyor senin :) Kadın düşmanı seni :)" ifadelerini kullandı.

Burcu Güneş - Demet Akalın polemiği büyüyor: Emre Altuğ o sözleri yakıştıramadı 16

SEDA SAYAN: BU NE CESARET?

Akalın'a bir destek de ünlü sanatçı Seda Sayan'dan geldi. Sayan, Akalın'ın "tecrübe" adlı şarksıyla Güneş'e gönderme yaptı.

Burcu Güneş - Demet Akalın polemiği büyüyor: Emre Altuğ o sözleri yakıştıramadı 17

EMRE ALTUĞ'DAN "TARZIM DEĞİL" RESTİ!

Kendi lansmanında fitili ateşlenen bu polemiğe dair sessizliğini bozan Emre Altuğ, 2. Sayfa mikrofonlarına oldukça çarpıcı değerlendirmelerde bulundu.

Altuğ, yaşanan diyalogların seviyesinden rahatsız olduğunu şu sözlerle dile getirdi:

"Çok hoş olmamış onu söyleyeyim yeterli. Tüm konuşmalar, bugün karşıma çıkan şeyler de çok hoşuma gitmedi. Benim çok tarzım değil. Bence ne söyleyene ne cevap verenlere çok yakışmıyor. Çok hoşuma gitmedi. Gerek yok"

Mobil uygulamalarımızı indirin