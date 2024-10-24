24 Ekim 2024, Perşembe
Burcu Esmersoy'un galerisi: 'Evimde boş duvar kalmadı'
Türkiye'nin uluslararası çağdaş sanat fuarı Contemporary İstanbul, 24-27 Ekim tarihleri arasında Tersane İstanbul'da sanatseverlerle buluşuyor. Bu yıl fuarı gezen isimlerden biri de ünlü sunucu Burcu Esmersoy oldu. Ziyareti sırasında açıklamalarda bulunan Esmersoy, "İyi bir koleksiyonerim. Eimde boş duvar kalmadı" diyerek sanat eserlerine olan ilgisini dile getirdi.
Giriş Tarihi: 24.10.2024 12:42 Güncelleme Tarihi: 24.10.2024 12:42