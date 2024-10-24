Burcu Esmersoy’un galerisi: ’Evimde boş duvar kalmadı’

Eşi Nazım Akmandil'in ise evdeki duvarların doluluğu ile ilgili isyanda olmadığını dile getiren Esmersoy, "O bayılıyor dolu duvarlara. Çok seviyor. Benim eşimin bana ilk hediyesini açıklayacağım ama özele girecek biraz. Neyse, biz uçakta tanışmıştık ya, Berlin'de Ekin Su Koç'un galerisinde bir araya gelme şansı bulduk. Orada benim en çok beğendiğim eseri bana hediye olarak aldı. İlk hediyesi de odur zaten. Bizim evimizdeki en kıymetli şeylerden birisi odur. Benim kadar değil ama ben seviyorum diye o da seviyor diyebilirim" diye konuştu.