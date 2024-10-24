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Burcu Esmersoy'un galerisi: 'Evimde boş duvar kalmadı'

Türkiye'nin uluslararası çağdaş sanat fuarı Contemporary İstanbul, 24-27 Ekim tarihleri arasında Tersane İstanbul'da sanatseverlerle buluşuyor. Bu yıl fuarı gezen isimlerden biri de ünlü sunucu Burcu Esmersoy oldu. Ziyareti sırasında açıklamalarda bulunan Esmersoy, "İyi bir koleksiyonerim. Eimde boş duvar kalmadı" diyerek sanat eserlerine olan ilgisini dile getirdi.

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 24.10.2024 12:42 Güncelleme Tarihi: 24.10.2024 12:42
Burcu Esmersoy’un galerisi: ’Evimde boş duvar kalmadı’

Ünlü sunucu Burcu Esmersoy, katıldığı fuarda yaptığı açıklamalarla gündeme geldi.

Burcu Esmersoy’un galerisi: ’Evimde boş duvar kalmadı’

"BENİM EVİMDE ARTIK BOŞ DUVAR KALMADI"

Gazetecilerin sorularını yanıtlayan Burcu Esmersoy, "Ben her sene gelmeye çalışıyorum. O kadar güzel ki... Bütün günümü geçirebilirim burada." dedi.

Burcu Esmersoy’un galerisi: ’Evimde boş duvar kalmadı’

Kendisinin de bir koleksiyoner olduğunu dile getiren Esmersoy, "Ben koleksiyonerim aynı zamanda. Utanıyorum bunu söylemeye ama fena değilimdir. Epey iyi eserlerim var. Heykel çok toplarım, resim çok toplarım. Benim evimde artık boş duvar kalmadı. Bazı koleksiyonerler alırlar ve duvara yaslayıp bırakırlar. Hepsinin böyle şeyleri olmuştur. Ben de duvara yaslamadan direk duvara asabileceğim eserleri almayı tercih ediyorum. Bazen arkadaşlarımın evlerine hediye ederim. Ama geri almak karşılığında. Biraz onların evinde dursun diye arada sırada veriyorum" diyerek güldü.

Burcu Esmersoy’un galerisi: ’Evimde boş duvar kalmadı’

"İLK HEDİYESİ SANAT ESERİ"

Kendisine ait bir sanat galerisi açmak isteyip istemediği sorulan Esmersoy, "Küçük bir Burcu Esmersoy galerisi... Utanırım herhalde sanatçı olarak olamaz tabii. Bütün galeriler neredeyse yakın dostlarım." dedi.

Burcu Esmersoy’un galerisi: ’Evimde boş duvar kalmadı’

Eşi Nazım Akmandil'in ise evdeki duvarların doluluğu ile ilgili isyanda olmadığını dile getiren Esmersoy, "O bayılıyor dolu duvarlara. Çok seviyor. Benim eşimin bana ilk hediyesini açıklayacağım ama özele girecek biraz. Neyse, biz uçakta tanışmıştık ya, Berlin'de Ekin Su Koç'un galerisinde bir araya gelme şansı bulduk. Orada benim en çok beğendiğim eseri bana hediye olarak aldı. İlk hediyesi de odur zaten. Bizim evimizdeki en kıymetli şeylerden birisi odur. Benim kadar değil ama ben seviyorum diye o da seviyor diyebilirim" diye konuştu.