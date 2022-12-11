Burcu Esmersoy güzelliğiyle servetine servet katıyor! Adeta para basan Burcu Esmersoy’un kazancı ağızları açık bıraktı! 24 saatlik hikaye için...

Burcu Esmersoy paraya para demiyor! Güzel sunucu Burcu Esmersoy Instagram'ı oldukça aktif kullanan ünlülerde başı çekiyor. Esmersoy'un paylaşımlarına beğeni ve yorum yağıyor. Ne yapsa konuşulan Esmersoy bu defa da Instagram reklam ücretine yaptığı zamla adından söz ettiriyor. 4 milyon takipçisi olsan 46'lık Burcu Esmersoy sosyal medyada gündem oldu. 2023 için tanıtım fiyatlarını belirleyen güzel sunucu, ana sayfasında süresiz kalacak post için istediği rakam dudak uçuklattı!