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Haberler Galeri Burcu Esmersoy güzelliğiyle servetine servet katıyor! Adeta para basan Burcu Esmersoy’un kazancı ağızları açık bıraktı! 24 saatlik hikaye için...

Burcu Esmersoy güzelliğiyle servetine servet katıyor! Adeta para basan Burcu Esmersoy’un kazancı ağızları açık bıraktı! 24 saatlik hikaye için...

Burcu Esmersoy paraya para demiyor! Güzel sunucu Burcu Esmersoy Instagram'ı oldukça aktif kullanan ünlülerde başı çekiyor. Esmersoy'un paylaşımlarına beğeni ve yorum yağıyor. Ne yapsa konuşulan Esmersoy bu defa da Instagram reklam ücretine yaptığı zamla adından söz ettiriyor. 4 milyon takipçisi olsan 46'lık Burcu Esmersoy sosyal medyada gündem oldu. 2023 için tanıtım fiyatlarını belirleyen güzel sunucu, ana sayfasında süresiz kalacak post için istediği rakam dudak uçuklattı!

Giriş Tarihi: 11.12.2022 09:23 Güncelleme Tarihi: 11.12.2022 09:23
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Burcu Esmersoy güzelliğiyle servetine servet katıyor! Adeta para basan Burcu Esmersoy’un kazancı ağızları açık bıraktı! 24 saatlik hikaye için...

Burcu Esmersoy adından bu defa rekor reklam ücretleriyle gündeme geldi.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Burcu Esmersoy güzelliğiyle servetine servet katıyor! Adeta para basan Burcu Esmersoy’un kazancı ağızları açık bıraktı! 24 saatlik hikaye için...

Seneler bana mısın demeyen güzelliği ve fit hali ile daima beğeni toplayan güzeller güzeli Burcu Esmersoy'un, sosyal medya reklam ücretine zam şoke etti.

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Burcu Esmersoy güzelliğiyle servetine servet katıyor! Adeta para basan Burcu Esmersoy’un kazancı ağızları açık bıraktı! 24 saatlik hikaye için...

Burcu Esmersoy'un yeni sene için belirlediği öne sürülen rakam dudak uçuklattı.

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Burcu Esmersoy güzelliğiyle servetine servet katıyor! Adeta para basan Burcu Esmersoy’un kazancı ağızları açık bıraktı! 24 saatlik hikaye için...

DUDAK UÇUKLATAN FİYAT

Burcu Esmersoy'un sosyal medyada 4 milyon takipçisi bulunuyor.

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Burcu Esmersoy güzelliğiyle servetine servet katıyor! Adeta para basan Burcu Esmersoy’un kazancı ağızları açık bıraktı! 24 saatlik hikaye için...

Yeni yıl için tanıtım fiyatını belirleyen sunucu, ana sayfasında süresiz kalacak post için dudak uçuklatan bir rakam istiyor.