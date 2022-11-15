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Burçin Terzioğlu’nun estetiksiz halini gören şok oldu! "Basketbol topu gibi..."

Son olarak Yalancı dizisiyle izleyici karşısına çıkan Burçin Terzioğlu, yeni proje haberiyle sevenlerini heyecanlandırdı. Onur Tuna ile partner olacağı öğrenilen güzel oyuncu gündeme oturdu. Çocuk yaşlardan beri ekranlarda olan güzel oyuncu, ilk gençlik yıllarına ait fotoğraflarıyla şoke etti. Katıldığı bir programda estetikli olduğunu itiraf eden ve "Basket topu gibi gezdim" diyen Terzioğlu'nun estetiksiz hali görenleri şoke etti. İşte Yalancı'nın güzel oyuncusu Burçin Terzioğlu'nun estetiksiz hali...

Giriş Tarihi: 15.11.2022 13:58 Güncelleme Tarihi: 15.11.2022 13:58
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Burçin Terzioğlu’nun estetiksiz halini gören şok oldu! Basketbol topu gibi...

Yeni dizi projesiyle gündeme gelen Burçin Terzioğlu gündeme oturdu. Güzel oyuncu, estetiksiz haliyle görenleri şoke etti.

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Burçin Terzioğlu’nun estetiksiz halini gören şok oldu! Basketbol topu gibi...

Katıldığı bir programda estetikli olduğunu itiraf eden Terzioğlu'nun "Bir ay basket topu gibi gezdim" itirafı çok konuşulmuştu. İşte Burçin Terzioğlu'nun estetiksiz hali ve yıllar içindeki değişimi…

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Burçin Terzioğlu’nun estetiksiz halini gören şok oldu! Basketbol topu gibi...

Didem Soydan

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Burçin Terzioğlu’nun estetiksiz halini gören şok oldu! Basketbol topu gibi...

Şeyma Subaşı

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Burçin Terzioğlu’nun estetiksiz halini gören şok oldu! Basketbol topu gibi...

Şeyma Subaşı