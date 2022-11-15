Burçin Terzioğlu’nun estetiksiz halini gören şok oldu! "Basketbol topu gibi..."

Son olarak Yalancı dizisiyle izleyici karşısına çıkan Burçin Terzioğlu, yeni proje haberiyle sevenlerini heyecanlandırdı. Onur Tuna ile partner olacağı öğrenilen güzel oyuncu gündeme oturdu. Çocuk yaşlardan beri ekranlarda olan güzel oyuncu, ilk gençlik yıllarına ait fotoğraflarıyla şoke etti. Katıldığı bir programda estetikli olduğunu itiraf eden ve "Basket topu gibi gezdim" diyen Terzioğlu'nun estetiksiz hali görenleri şoke etti. İşte Yalancı'nın güzel oyuncusu Burçin Terzioğlu'nun estetiksiz hali...