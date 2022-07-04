04 Temmuz 2022, Pazartesi
Burak Özçivit’ten Fahriye Evcen’e dudak uçuklatan hediye! 10 milyonu gözden çıkardı
Kuruluş Osman dizisiyle ekranda fırtınalar estiren Burak Özçivit, ikinci çocuk haberiyle havalara uçtu. Eşi Fahriye Evcen'e doğum hediyesi olarak ev bakmaya başlayan yakışıklı oyuncu bununla da kalmadı. Özçivit, ikinci bebeklerine hamile olan eşine hazırladığı hediye için 10 milyonu gözden çıkardı.
Giriş Tarihi: 04.07.2022 14:49 Güncelleme Tarihi: 04.07.2022 14:49
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