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Haberler Galeri Burak Özçivit’ten Fahriye Evcen’e dudak uçuklatan hediye! 10 milyonu gözden çıkardı

Burak Özçivit’ten Fahriye Evcen’e dudak uçuklatan hediye! 10 milyonu gözden çıkardı

Kuruluş Osman dizisiyle ekranda fırtınalar estiren Burak Özçivit, ikinci çocuk haberiyle havalara uçtu. Eşi Fahriye Evcen'e doğum hediyesi olarak ev bakmaya başlayan yakışıklı oyuncu bununla da kalmadı. Özçivit, ikinci bebeklerine hamile olan eşine hazırladığı hediye için 10 milyonu gözden çıkardı.

Giriş Tarihi: 04.07.2022 14:49 Güncelleme Tarihi: 04.07.2022 14:49
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Burak Özçivit’ten Fahriye Evcen’e dudak uçuklatan hediye! 10 milyonu gözden çıkardı

'Çalıkuşu' dizisinde tanışıp, aşk yaşamaya başlayan Fahriye Evcen ile Burak Özçivit çifti, 2017'de nikah masasına oturdu. 2019 yılında çocukları Karan'ı kucaklarına alarak, ilk kez anne-baba olmanın sevincini yaşayan çift, sosyal medya paylaşımlarıyla sık sık gündem oluyor.

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Burak Özçivit’ten Fahriye Evcen’e dudak uçuklatan hediye! 10 milyonu gözden çıkardı

Geçtiğimiz günlerde mutlu birliktelikleri devam eden oyuncu çiftten Fahriye Evcen'in hamile olduğu iddiası magazin gündemine bomba gibi düşmüştü. Güzel oyuncunun 2,5 aylık hamile olduğu ortaya çıktı. Bebeklerinin cinsiyeti henüz belli olmayan çift, bebek müjdesi hakkında henüz bir açıklama yapmamıştı.

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Burak Özçivit’ten Fahriye Evcen’e dudak uçuklatan hediye! 10 milyonu gözden çıkardı

Bebek haberleri sonrasında Bodrum'da objektiflere yakalanan ünlü çift, basın mensuplarının 'Neler hissediyorsunuz?' sorusuna şu sözlerle yanıt vermişti:

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Burak Özçivit’ten Fahriye Evcen’e dudak uçuklatan hediye! 10 milyonu gözden çıkardı

Biz de yeni öğrendik. İnanılmaz heyecanlıyız. Çok sevindik. O kadar yeni ki Karan'a bile söyleme fırsatımız olmadı. Hatta gördüğünüz gibi yolu bile şaşırdım kapalı yola girdim farkında olmadan.

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Burak Özçivit’ten Fahriye Evcen’e dudak uçuklatan hediye! 10 milyonu gözden çıkardı

"UYKUSUZ GECELERE ALIŞKINIM"

"Daha haberi yeni almışız" diyen oyuncu çift, "Kız mı olsun erkek mi olsun?' modunda değiliz, sağlıklı, vatana millete hayırlı evlat olsun yeterli. Ben zaten uykusuz gecelere alışkınım. Karan ile stajımı tamamladım" ifadelerini kullandı.