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Haberler Galeri Burak Özçivit'in güzeller güzeli eşi Fahriye Evcen yeni paylaşımıyla ilgi topladı! "Sıfır makyaj Fahriye"

Burak Özçivit'in güzeller güzeli eşi Fahriye Evcen yeni paylaşımıyla ilgi topladı! "Sıfır makyaj Fahriye"

Ünlü oyuncu Fahriye Evcen, geçtiğimiz günlerde eşi Burak Özçivit'le aynı reklam filminde yer alarak hayranlarını şaşırtmıştı. Bugün ise yeni bir paylaşımıyla sosyal medyada büyük ilgi gördü. Ünlü oyuncu Fahriye Evcen, minik oğlu Kerem'le güzel havanın tadını çıkartarak keyifli bir zaman geçirdi. Sosyal medyada yaptığı paylaşımda sıfır makyaj haliyle doğal güzelliğini sergileyen Evcen, hayranlarının beğenisini kazandı. İşte Ünlü oyuncu Fahriye Evcen'in doğal hali...

Giriş Tarihi: 26.02.2024 10:04
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Burak Özçivit’in güzeller güzeli eşi Fahriye Evcen yeni paylaşımıyla ilgi topladı! Sıfır makyaj Fahriye

Burak Özçivit'in eşi Fahriye Evcen, kariyerinin yanı sıra güzelliğiyle de adından söz ettiriyor. Sosyal medya paylaşımlarıyla sık sık gündeme gelen Evcen, bu kez de makyajsız haliyle ilgi topladı.

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Burak Özçivit’in güzeller güzeli eşi Fahriye Evcen yeni paylaşımıyla ilgi topladı! Sıfır makyaj Fahriye

Aşklarıyla imrendiren çift Burak Özçivit ile Fahriye Evcen, son olarak aynı reklam kampanyasında boy gösterdi. Fahriye Evcen, minik oğlu Kerem'le birlikte yaptığı makyajsız ve doğal bir paylaşım ile dikkatleri üzerine çekti.

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Burak Özçivit’in güzeller güzeli eşi Fahriye Evcen yeni paylaşımıyla ilgi topladı! Sıfır makyaj Fahriye

Birlikte aynı reklam filminde yer alan çift, hayranlarını yine mest etti. Burak Özçivit ile Fahriye Evcen'in yer aldığı reklam filmi, sosyal medyanın en çok konuşulanları arasında yerini aldı.

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Burak Özçivit’in güzeller güzeli eşi Fahriye Evcen yeni paylaşımıyla ilgi topladı! Sıfır makyaj Fahriye

Ünlü oyuncu, minik oğlu Kerem'le güzel havanın fırsatını bilerek keyif yaptı.

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Burak Özçivit’in güzeller güzeli eşi Fahriye Evcen yeni paylaşımıyla ilgi topladı! Sıfır makyaj Fahriye

Makyajsız halini takipçileriyle paylaşan Evcen, doğal güzelliğiyle herkesi hayran bıraktı. İşte diğer ünlülerin makyajsız halleri...