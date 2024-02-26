26 Şubat 2024, Pazartesi
Burak Özçivit'in güzeller güzeli eşi Fahriye Evcen yeni paylaşımıyla ilgi topladı! "Sıfır makyaj Fahriye"
Ünlü oyuncu Fahriye Evcen, geçtiğimiz günlerde eşi Burak Özçivit'le aynı reklam filminde yer alarak hayranlarını şaşırtmıştı. Bugün ise yeni bir paylaşımıyla sosyal medyada büyük ilgi gördü. Ünlü oyuncu Fahriye Evcen, minik oğlu Kerem'le güzel havanın tadını çıkartarak keyifli bir zaman geçirdi. Sosyal medyada yaptığı paylaşımda sıfır makyaj haliyle doğal güzelliğini sergileyen Evcen, hayranlarının beğenisini kazandı. İşte Ünlü oyuncu Fahriye Evcen'in doğal hali...
Giriş Tarihi: 26.02.2024 10:04
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